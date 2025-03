Los barones del PP cierran filas tras la ofensiva de Sánchez para dividirlos: «No se puede usar la caja común para comprar votos»

El Partido Popular volvió a exhibir este viernes su fortaleza autonómica para mandar un mensaje claro de unidad al Gobierno, cuyos ataques para dividir a las comunidades en el espinoso asunto de la financiación se encontró el muro del PP. Los barones populares, reunidos ... en Madrid, pactaron no negociar de manera bilateral con Pedro Sánchez nada que tenga que ver con el nuevo modelo de financiación, al tiempo que exigieron al Ejecutivo una inyección económica de 18.000 millones y la implantación de un fondo de nivelación transitorio que alivie a los territorios más castigados hasta que se produzca la reforma del sistema.

A falta de una convocatoria oficial de la conferencia de presidentes, anunciada por el Gobierno antes del verano y que aún no tiene fecha, el Partido Popular improvisó este viernes en Madrid lo más parecido a uno de estos cónclaves. En total, catorce dirigentes autonómicos –diez presidentes, dos vicepresidentes y los dos líderes de las ciudades autónomas– que se reunieron con Alberto Núñez Feijóo para pedir al Ejecutivo que frene el concierto catalán pactado con ERCa cambio de investir a Salvador Illa en Cataluña. «Ese cupo separatista no les arregla los problemas a los catalanes. Se lo arregla a los independentistas que han encontrado en un PSOEsin principios la fórmula para alcanzar todos sus objetivos», señaló Feijóo, mientras sus barones asentían convencidos.

De la reunión, que se alargó hasta bien entrada la tarde, salió un manifiesto suscrito por todos los presentes, en el que se acordó que ninguna comunidad presidida por el PPnegociará bilateralmente ningún aspecto de financiación con el Gobierno central. «Todos los presidentes renuncian expresamente a caer en una bilateralidad tramposa en lo que se refiere al sistema de financiación de los servicios públicos de todos los españoles. Para alcanzar el poder, el PSOE ha sometido los intereses generales a diferentes subastas y nosotros no participaremos de ellas», afirmó el presidente del PP sobre uno de los puntos recogidos en el documento firmado por los líderes regionales, quienes exigieron también al Ejecutivo una inyección económica de 18.000 millones procedentes de los fondos europeos «para afrontar con mayor serenidad el debate financiero».

Si eso ocurre, si se frena el cupo y se aprueban más ayudas a las comunidades, los presidentes del PP se comprometen «a contribuir activamente para lograr un nuevo modelo de financiación multilateral que, desde el régimen común –detalló Feijóo–, atienda a las particularidades de cada territorio».

Además de estos dos asuntos, los populares acordaron también solicitar un «fondo transitorio de nivelación que compense los desequilibrios hasta que se apruebe el nuevo sistema». Una petición impulsada por Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana –uno de los territorios más castigados por el actual sistema de financiación– que en los últimos días se ha encargado de ir convenciendo a algunos de sus compañeros para incluir este punto en el manifiesto sellado este viernes en Madrid, informa Alberto Caparrós.

«Este asunto es fundamental, necesario y urgente para la comunidad peor financiada de todas, entre otras cosas, por el retraso injustificable del Gobierno de España de abordar esta cuestión durante demasiados años», apuntó Mazón, quien confirmó que no tendría problemas en sentarse con Pedro Sánchez si este le convoca a una reunión, pero que no trataría en la misma ningún asunto relacionado con la financiación.

El manifiesto firmado por todos los presidentes del PP no recogía, intencionadamente, ninguna medida concreta en materia de financiación. Al menos, no con números muy concretos. Fuentes populares insistían en que su función no era «suplantar al Gobierno, que es el que tiene que decidir cómo mejorar el sistema de financiación». La única cifra redonda dada por los populares fueron los 18.000 millones de fondos europeos que se utilizarían para mejorar los servicios de los españoles. A este respecto, surgía una duda, pues esos Fondos Next Generation están ligados a un uso finalista en áreas muy concretas de digitalización o transición ecológica y no podrían en ningún caso ser solicitados para sanidad, educación o dependencia. «Aquí de lo que se trata es de que los fondos que no se están adjudicando por falta de proyectos acaben de vuelta en Europa. Por eso, lo que proponemos es que los territorios pidan esos fondos y los dediquen a esos ámbitos de digitalización o uso de mejora ambiental y el dinero que tuvieran presupuestado para estas áreas en sus cuentas anuales lo liberen y lo dediquen a servicios», señala una persona cercana a la dirección. Un sistema que evitaría que se devolvieran los fondos no adjudicados y aliviaría el actual problema de financiación de algunas de las comunidades.

Una reunión de principios

En los diez puntos acordados en el manifiesto se insistía en la convocatoria de la conferencia de presidentes, el «regreso a la senda del respeto y la lealtad institucional» y se criticaba cualquier avance hacia la independencia fiscal de los territorios, pero sin definir el camino. «No era el momento de hablar de cifras, porque ni era el escenario ni tenemos los datos, pero sí que tocaba dejar claros los principios y es lo que hemos hecho», señalaba a ABC uno de los barones con peso en la dirección de Génova. Esos principios los condensaba otro en tres palabras: «Solidaridad, igualdad y unidad». Un tercero, en la misma línea, ponía el foco en la necesidad imperiosa de mantener el actual estatus. «No podemos salirnos del régimen común. La igualdad y la solidaridad entre españoles son irrenunciables», apuntaba.

Mensajes que iban todos en la misma dirección, reforzando la unidad interna del partido, apenas unas horas antes de que el PSOE celebrara su Comité Federal. «Aquí son todo sonrisas y consenso. Veremos si mañana (por hoy) en Ferraz ocurre lo mismo», afirmaba con cierta sorna una persona cercana a Feijóo, que trataba de contraponer el modelo de gobierno del PP «para todos los españoles» frente al PSOEde los «privilegios para unos pocos».

Trampa económica

En la reunión de presidentes se trataron otros asuntos, como el problema migratorio que mantiene Canarias en alerta. También se habló de las medidas económicas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa en las últimas horas, como el aumento de 400 millones para el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Un incremento mínimo respecto a los más de 120.000 millones que reciben ya las comunidades anualmente y que, además, solo beneficiaría a un pequeño número de ellas, pues la mayoría no reciben un solo euro por esa vía. «Dicen que van a doblar el Fondo de Compensación, del que nosotros no recibimos nada. El doble de cero es cero. Y como nosotros, la mayoría», señalan a ABC fuentes del Ejecutivo de Aragón, sacando a la luz una trampa más del actual Gobierno de Pedro Sánchez.