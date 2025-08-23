«Los fuegos se apagan en invierno»: la carta de Pocholo para proteger Ibiza «antes de que arda»

El verano en la isla «arde» y no solo por el sol ni por las fiestas. Con esta metáfora arranca la carta abierta que Pocholo Martínez-Bordiú ha difundido este fin de semana bajo el título Los fuegos se apagan en invierno, un alegato en defensa del monte ibicenco y una llamada a la acción contra los incendios forestales.

A continuación, la carta entera remitida a ABC:

Los fuegos se apagan en invierno

El verano en Ibiza arde, y no solo por el sol ni por la fiesta. Cada año, nuestros bosques corren el riesgo de desaparecer entre llamas que no solo destruyen árboles, sino también el futuro de nuestra isla. ¿Y sabes cuándo se apagan realmente los fuegos? En invierno. Sí, en esos meses fríos y tranquilos, cuando nadie mira al monte, es cuando debemos actuar: limpiar caminos, retirar ramas secas, mantener cortafuegos.

Si en invierno cuidamos el bosque, en verano no lloraremos sus cenizas. La protección del monte no es solo cosa de bomberos; es tarea de todos: vecinos, instituciones y empresas. No se trata de esperar al desastre, sino de anticiparse.

Y aquí viene la reflexión: la prevención de incendios no solo protege el bosque, también puede unirnos como sociedad. Cada persona que llega a Ibiza, sea de donde sea, merece una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Por qué no sumar fuerzas y ofrecer formación, empleo digno y participación en proyectos que cuiden nuestro monte? Así no solo cuidamos la isla, también construimos comunidad y damos un ejemplo de solidaridad real.

Además, debemos recordar algo: el agua en Ibiza escasea. Yo mismo recibo agua en casa en camiones de la familia Bufí, un lujo que me hace ser consciente de que no sobra ni una gota. Si no hay agua para todos, menos aún para apagar incendios. Por eso, prevenir es nuestro mejor seguro.

Hagámoslo con estilo: cuidar el bosque es chic, es tendencia, es Ibiza en su esencia más pura. Porque el verdadero lujo no es la mesa más cara del beach club, sino un pino en pie, una sombra fresca, un aire limpio. Si amas esta isla, súmate a esta causa: limpiar el monte, crear cortafuegos, proteger lo que nos hace únicos.

Quiero dar las gracias a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a los hidroaviones que, con su lema «Apaga y vámonos», son los verdaderos héroes cuando el fuego ataca. Sin ellos, muchos de nuestros bosques serían cenizas.

Como defensor de las Pitiusas y desde mi experiencia en MasterChef, donde aprendí que cada detalle cuenta, creo que con la naturaleza ocurre lo mismo: la receta para salvarla empieza con pequeños gestos, en invierno, cuando nadie mira.

Apagar un fuego no es solo cuestión de agua, sino de humanidad. Ibiza puede ser un ejemplo: cuidemos el bosque y cuidemos a las personas. Porque si apagamos el fuego en invierno, en verano arderá menos odio y más solidaridad.