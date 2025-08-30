Detenida por amenazar con un revólver a una mujer y sus hijos menores en un domicilio de Palma

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de amenazas con arma de fuego simulada, por, al parecer, haber amenazado con un revólver de aire comprimido a una mujer y a sus hijos menores con los que comparte vivienda, en Palma de Mallorca.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el pasado día 20, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de este cuerpo policial fueron comisionados por la sala del 091 para que se dirigieran a la barriada de Son Gotleu. Al parecer, una mujer había amenazado con un arma de fuego a otra y a los hijos menores de ésta en el interior de la vivienda que comparten.

Noticia Relacionada Detenido en Palma por amenazar con un cuchillo y un puño americano al padre de los hijos de su expareja EP Se le acusa de un delito de daños y de otro de malos tratos en el ámbito de la violencia de género

Una vez llegaron los policías a la vivienda, éstos localizaron a la víctima acompañada de cuatro menores. Dentro del domicilio, los agentes también encontraron a una pareja, una mujer y un hombre.

La victima informó a los policías que, mientras se encontraba en la vivienda en compañía de sus cuatro hijos, la presunta autora se dirigió a éstos de manera amenazante, gritándoles «os voy a matar a todos», mientras les apuntaba con un arma de fuego.

La presunta autora dijo sentirse amenazada

Tras las manifestaciones de la víctima, la patrulla actuante se entrevistó con la presunta autora de los hechos. Ésta les manifestó que, mientras se encontraba en el interior de su habitación, cuatro varones entraron sin su permiso y que, al sentirse amenazada, sacó el arma, si bien no iba a usarla contra nadie.

Finalmente, los policías detuvieron a la presunta autora por un delito de amenazas graves, y la trasladaron a dependencias policiales, interviniéndole un revólver de aire comprimido.