Suscribete a
ABC Premium

Aznar: «El objetivo de Vox es acabar con el único partido constitucionalista de España, el PP»

El expresidente del Gobierno presenta su nuevo libro, un ensayo sobre los nuevos retos de las democracias liberales

Vox critica que los ataques contra ellos se hayan «recrudecido»: «La izquierda es violencia»

Aznar presenta su nuevo libro 'Orden y libertad'
Aznar presenta su nuevo libro 'Orden y libertad' efe
Inés Ruiz-Jiménez

Inés Ruiz-Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, presentó este jueves su nuevo libro «Orden y libertad» en la Fundación Rafael del Pino, en Madrid, donde aprovechó para hacer una defensa firme de las democracias liberales y su papel en el nuevo tablero geopolítico condicionado ... por los grande desafios de esta »nueva era«: la inteligencia artificial, el regreso del imperialismo y el belicismo, el populismo y la decadencia de las instituciones, entre otras cosas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app