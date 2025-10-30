Aznar: «El objetivo de Vox es acabar con el único partido constitucionalista de España, el PP»

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, presentó este jueves su nuevo libro «Orden y libertad» en la Fundación Rafael del Pino, en Madrid, donde aprovechó para hacer una defensa firme de las democracias liberales y su papel en el nuevo tablero geopolítico condicionado ... por los grande desafios de esta »nueva era«: la inteligencia artificial, el regreso del imperialismo y el belicismo, el populismo y la decadencia de las instituciones, entre otras cosas.

En un coloquio que ha mantenido junto al periodista de 'El Mundo' y 'Cope', Jorge Bustos, el expresidente ha hecho una defensa férrea del liberalismo conservador del que reflexiona en esta nueva entrega junto a la editorial La Esfera de los Libros. Un libro, explicaba Bustos,

desprovisto de auto elogios y de «reflexiones azucaradas de galletitas de la suerte». Nada más lejos de la realidad, este ensayo recoge una pregunta fundamental para afrontar el futuro: «¿Qué vamos a hacer?»

Arropado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y su exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, entre otros, el expresidente ha hablado largo y tendido sobre las sombras que se ciernen sobre Occidente.

La guerra en Ucrania, en Oriente Próximo, la inteligencia artificial y la crisis demográfica han ocupado la primera mitad del coloquio. Aznar ha insistido en que Ucrania debe vencer porque Vladimir Putin tiene una idea «muy clara» de lo que quiere hacer y, además, «la violencia ha regresado», ha sentenciado el expresidente. Sobre la relación actual de España con el Gobierno de Israel también se ha pronunciado en términos igual de contundentes, apremiando al actual Gobierno a no olvidar que «Israel es un aliado necesario de Europa, si Israel cae, caemos

«Todos»

En el libro, tal y como ha expresado Bustos, Aznar no hace una reflexión sobre la actualidad, sino que alza la mirada para contemplarla de vez en cuando y reflexionar sobre posibles soluciones.

Sin embargo, Aznar no ha perdido la oportunidad para pronunciarse sobre temas de máxima actualidad en este encuentro. La inmigración, por ejemplo, que es ya un asunto determinante para votantes en toda Europa.

«La inmigración no puede venir a sustituir a nadie, yo coincido completamente con el nuevo plan del

PP presentado por Alberto Núñez Feijóo. El buenismo de la izquierda ya ha pasado a la historia«, ha expresado. »Tampoco se puede decir que se va a expulsar a todos los

«Inmigrantes»

No ha sido la única alusión a Vox que ha hecho el expresidente, quien ha criticado que el actual jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, haya querido levantar un muro en el Congreso, «pero Vox quiere pintar ese muro y echar a los que lo levantaron. Yo no creo en el muro, y el objetivo de Vox es destruir al único partido político constitucionalista que queda en España, el Partido Popular».