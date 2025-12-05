Ayuso preside el acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución española | Señal de vídeo en directo

Suscribete a
Foto de archivo de Ayuso en el acto por el aniversario de la Constitución del año 2023 Jaime garcía

Patricia Donohoe

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española. Esta efeméride conmemora la aprobación en referéndum de la Carta Magna de ... 1978, que supuso el final de la transición política, después de 40 años de dictadura franquista, a la democracia. El acto oficial de la Comunidad de Madrid incluirá un homenaje institucional y la lectura de pasajes de la Constitución. La Delegación de Gobierno también celebra su propio acto para suplir su ausencia en la celebración autonómica.

