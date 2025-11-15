Suscribete a
Aumenta un 10,7% el número de extranjeros en cárceles españolas, la mayor subida desde 2008

La nacionalidad con más representación es la marroquí, que supone el 10% de todos los presos en España

La Ertzaintza ya informa sobre el origen de los delincuentes, pero solo concreta la nacionalidad si son españoles

Centro Penitenciario de Quatre Camins en La Roca del Vallès (Barcelona)
Centro Penitenciario de Quatre Camins en La Roca del Vallès (Barcelona) ep

Luis Cano y Guillermo Calvo

El número de extranjeros encarcelados en España ha subido de forma extraordinaria en apenas un año. Si en 2024 eran 18.535, en la actualidad hay en las cárceles nacionales 20.524 personas nacidas fuera de nuestras fronteras, según los datos a 31 de ... agosto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso ABC a través del Portal de Transparencia. Este aumento es del 10,7%. Es la cifra más alta desde 2013 y el periodo en el que más crece desde 2008. Uno de cada tres reclusos (33,2%) es extranjero, teniendo en cuenta que hay 61.858 personas en prisión.

