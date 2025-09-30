Suscribete a
ABC Premium
Escucha
Las noticias de ABC: el plan de Trump para Gaza
El tiempo
La Aemet rebaja a naranja y amarillo los avisos en el Mediterráneo

Inauguran la terminal intermodal LiteraTIM en Huesca para vertebrar el territorio vía ferrocarril

Estará conectada con los puertos de Barcelona y Tarragona y permitirá incrementar la salida de cereales y otros productos de los puertos hasta la ciudad aragonesa

El Gobierno de Aragón aprueba un proyecto de ley para reducir el impuesto de sucesiones

Inauguración este lunes 29 de septiembre de la intermodal LiteraTIM
Inauguración este lunes 29 de septiembre de la intermodal LiteraTIM FOTOS: RAMÓN COMET

D. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Grupo Gamca ha inaugurado este lunes la terminal intermodal LiteraTIM en Huesca, para vertebrar el territorio vía ferrocarril, que estará conectada con los puertos de Barcelona y Tarragona y permitirá incrementar la salida de cereales y otros productos de los puertos hasta la ciudad aragonesa, informa Samca, Port de Tarragona y el Puerto de Barcelona en sendos comunicados.

Noticia Relacionada

Esta terminal se encuentra en el apartadero ferroviario de la Melusa, en Tamarite de Litera (Huesca), y las instalaciones inauguradas este lunes incrementarán la competitividad de sectores estratégicos de la economía de Aragón: la logística y la agroalimentación.

La terminal logística LiteraTIM está promovida por la sociedad Terminal Intermodal Monzón (TIM), formada por el Grupo SAMCA, los puertos de Barcelona y Tarragona y el Grupo Renfe, con una inversión global que asciende a 24 millones de euros hasta ahora.

Inauguran la terminal intermodal LiteraTIM en Huesca para vertebrar el territorio vía ferrocarril
RAMÓN COMET

La puesta en marcha del complejo, que ya está operativo, actúa como punto de unión entre el transporte ferroviario y el realizado por carretera de última milla.

Colaboración

Para el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, LiteraTIM representa «la consolidación de una visión compartida, tejida a lo largo de más de 25 años de colaboración entre el Puerto de Barcelona, el Gobierno de Aragón y sus instituciones y empresas».

La directora comercial de Port Tarragona, Genoveva Climent, ha felicitado al Grupo Samca y al resto de socios por «este nuevo hito, que supone un avance hacia la descarbonización de la logística«.

Noticias relacionadas

El presidente del Grupo Samca, Javier Luengo, ha afirmado por su parte que LiteraTIM es mucho más que una nueva terminal intermodal: «Es un proyecto independiente fruto de la colaboración público-privada, una apuesta por el transporte ferroviario especializado y sostenible y una puerta abierta al futuro«.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app