Inauguran la terminal intermodal LiteraTIM en Huesca para vertebrar el territorio vía ferrocarril

El Grupo Gamca ha inaugurado este lunes la terminal intermodal LiteraTIM en Huesca, para vertebrar el territorio vía ferrocarril, que estará conectada con los puertos de Barcelona y Tarragona y permitirá incrementar la salida de cereales y otros productos de los puertos hasta la ciudad aragonesa, informa Samca, Port de Tarragona y el Puerto de Barcelona en sendos comunicados.

Esta terminal se encuentra en el apartadero ferroviario de la Melusa, en Tamarite de Litera (Huesca), y las instalaciones inauguradas este lunes incrementarán la competitividad de sectores estratégicos de la economía de Aragón: la logística y la agroalimentación.

La terminal logística LiteraTIM está promovida por la sociedad Terminal Intermodal Monzón (TIM), formada por el Grupo SAMCA, los puertos de Barcelona y Tarragona y el Grupo Renfe, con una inversión global que asciende a 24 millones de euros hasta ahora.

RAMÓN COMET

La puesta en marcha del complejo, que ya está operativo, actúa como punto de unión entre el transporte ferroviario y el realizado por carretera de última milla.

Colaboración

Para el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, LiteraTIM representa «la consolidación de una visión compartida, tejida a lo largo de más de 25 años de colaboración entre el Puerto de Barcelona, el Gobierno de Aragón y sus instituciones y empresas».

La directora comercial de Port Tarragona, Genoveva Climent, ha felicitado al Grupo Samca y al resto de socios por «este nuevo hito, que supone un avance hacia la descarbonización de la logística«.

El presidente del Grupo Samca, Javier Luengo, ha afirmado por su parte que LiteraTIM es mucho más que una nueva terminal intermodal: «Es un proyecto independiente fruto de la colaboración público-privada, una apuesta por el transporte ferroviario especializado y sostenible y una puerta abierta al futuro«.