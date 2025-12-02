La empresa de Cerdán cobró 100.000 euros por el derribo de la Universidad Laboral

Servinabar 2000 S.L, la empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cobró en torno a 100.000 euros por asesoramiento durante la demolición de la Universidad Laboral, donde Montepino ha desplegado ahora su nueva planta logística, según adelantó el diario ' ... El Confidencial'.

Los hechos se remontan al año 2023, en los últimos meses del Gobierno de Javier Lambán. El proyecto se tramitó como Proyecto de Interés General (PIGA) y recayó en la compañía zaragozana, que a su vez encargó a Acciona la demolición. Esta tuvo lugar a partir de octubre de 2023, ya con el nuevo Ejecutivo de Jorge Azcón.

De acuerdo a las nuevas informaciones, Acciona subcontrató estas labores en Erri Berri SL, con sede social en Olite (Navarra), que recurrió a Servinabar en concepto de «gestiones comerciales y desarrollo técnico». Esta compañía está participada como administrador por el empresario Joseba Antxon Alonso, mencionado en otros extractos de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) del caso Koldo.

«Se habían informado hasta ahora por parte de UCO de la existencia de supuestas comisiones pagadas de forma directa de Acciona a Cerdán, pero hoy contamos que se ofrecían otras supuestas comisiones utilizando terceras empresas, como para la demolición de la Universidad Laboral», ha detallado en el programa Aquí y Ahora de Aragón TV el periodista que firma esta información, José María Olmo.

Servinabar habría recibido 99.492 euros desde Erri Berri, 50.215 en el cuarto trimestre de 2023, coincidiendo de hecho con el arranque de la demolición, y la siguiente (49.277 euros) en los primeros meses de 2024. Una circunstancia que la Guardia Civil, asegura el diario, achaca a la relación entre Cerdán, Alonso y Acciona.

«Para que ese suelo se vendiera fue necesario que el Ministerio de Trabajo primero y el de Vivienda después, así como el Gobierno de Aragón, pusieran en marcha el proceso para adjudicar terrenos en los que finalmente intervino Cerdán. En cualquier caso, lo que tenemos hasta ahora es que cobró por esa intermediación. No sabemos si hubo intervención de Cerdán en el origen del proceso», ha puntualizado Olmo.

Durante las obras se demolieron 15 edificios para preparar más de 200.000 metros cuadrados para la suelos logísticos. El contrato global se presupuestó en más de seis millones de euros.