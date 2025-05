Aragón recupera la custodia compartida preferente en los casos de divorcio

Aragón recupera la custodia compartida como preferente en casos de divorcio. Es una noticia que supone la modificación del Código Foral Civil aragonés de nuevo (tras su eliminación en el año 2019) y que sale adelante en las Cortes a iniciativa del PAR y con el apoyo de PP y Vox.

Durante el mandato de Javier Lambán al frente del Ejecutivo maño se suprimió el concepto de custodia compartida como opción preferente para dejar en manos de los jueces la elección de la más favorable para el menor. Ese cuatripartito que eliminó en 2019 la preferencia de la custodia compartida estaba formado por PSOE, Chunta, Podemos y el Partido Regionalista Aragonés.

Cambio de postura del PAR

El PAR de Alberto Izquierdo es quien ha facilitado ahora el cambio de alianzas, y ha sido el promotor de la modificación actual hasta el Parlamento aragonés con una alianza, esta vez, con PP y VOX. Pese al cambio que se produjo en 2019, la mayoría de las decisiones judiciales siguen siendo las de que la custodia sea compartida, si bien ahora se recupera normativamente esa preferencia.

«Recuperamos el carácter preferente de la custodia compartida en el derecho foral aragonés tal y como estuvo vigente de 2010 a 2019. No se trata para nada de una regresión, sino de una rectificación legislativa basada en los hechos y basada en el clamor popular de la sociedad aragonesa», dijo ayer jueves en las Cortes María Navarro, diputada delPP.

En cambio, el frentismo en la izquierda ha sido notable: todo el arco parlamentario de izquierdas ha votado en contra de que la custodia compartida sea la opción preferente porque consideran que no hay dos supuestos iguales y se debe evaluar caso por caso la mejor opción para cada menor después del divorcio de sus padres.

«El debate de fondo hoy no es si la custodia compartida es mejor que la individual. El debate real es otro y se basa en cómo protegemos mejor el interés superior del menor en los tribunales. Y esto es algo que ya nos dijo el Tribunal Constitucional que afirma que no hay dos supuestos iguales y no puede establecerse un criterio 'a priori' sobre qué es lo más beneficioso«, afirmó José Luis Soro de Chunta Aragonesista, quien se opuso también a esta recuperación. Desde PSOE, IU, Podemos y Teruel Existe argumentan que esta propuesta tiene un trasfondo ideológico que limitará a los tribunales en sus decisiones y les «restará libertad».

El cambio no ha estado exento de polémica también entre las opiniones recabadas por parte de los juristas.