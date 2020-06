Coronavirus España directo: EE.UU. vuelve a rebasar 30.000 casos diarios de Covid-19 y suma 119.654 muertos

Actualizar

6.35Honduras registra el mayor aumento de contagios en un día con 1.048 casos Honduras registró este sábado el mayor contagio por coronavirus SARS-CoV-2 en un día, con 1.048 nuevos casos, y alcanzó los 12.048 pacientes positivos desde que se inició la pandemia en el país centroamericano. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informó hoy en cadena de radio y televisión de nueve muertes por COVID-19 durante la última jornada, sumando 358 fallecidos. Seis de los decesos se registran en el departamento de Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, dos en Cortés, en el norte, y uno en Colón, en el Caribe del país.

6.32Pekín suma 22 nuevos casos de Covid-19, la misma cifra que el día anterior La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 26 nuevos casos de COVID-19 detectados el sábado en su país, uno de ellos procedente del exterior y 25 a nivel local, de los cuales 22 se registraron en Pekín, tras el nuevo brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la ciudad. La capital china aumentó el pasado martes el nivel de respuesta a emergencias por la COVID-19 en un intento de frenar la propagación masiva del brote, que hasta ahora deja 227 casos confirmados. Asimismo, continúan las pruebas de coronavirus para empleados de restaurantes, universidades y mercados, así como para trabajadores de servicios de suministro de comidas y bebidas, supermercados y centros comerciales.

6.31EE.UU. vuelve a rebasar 30.000 casos diarios de Covid-19 y suma 119.654 muertos Estados Unidos alcanzó este sábado la cifra de 2.251.205 casos confirmados de COVID-19 y la de 119.654 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance, a las 20.00 hora local (00.00 GMT del domingo), es de 32.086 contagios más que el jueves y de 568 nuevas muertes. Estados Unidos vuelve a rebasar por segundo día consecutivo los 30.000 nuevos casos diarios.

6.30Venezuela radicaliza la cuarentena y cierra de nuevo su economía no esencial Venezuela anunció este sábado que radicalizará su cuarentena en nueve estados y Caracas a partir del próximo lunes y que cerrará de nuevo su economía no esencial para hacer frente a la expansión del nuevo coronavirus, luego de haber flexibilizado las restricciones a 25 sectores durante una semana. "Todos a la casa, quédate en casa es la consigna de esta semana", dijo a través de la televisión pública VTV la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. "Nosotros no vamos a esperar una situación de desbordamiento" por la COVID-19, añadió.

6.29Once positivos entre los 31 ocupantes de la nueva patera llegada de El Aaiún Once de los 31 inmigrantes rescatados el jueves en Fuertenventura cuando se dirigían hacia la isla en una lancha neumática procedente de El Aaiún (Sahara Occidental) han dado positivo en las pruebas de coronavirus, según ha confirmado a Efe la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Estos once casos de contagio de covid-19 se suman a su vez a los 14 detectados unas horas antes de que sus protagonistas llegaran a Fuerteventura entre los 39 ocupantes de otra neumática interceptada el domingo pasado, también procedente de El Aaiún.

6.28Marruecos monta un hospital de campaña para tratar 700 freseras con Covid-19 El gobierno de Marruecos ha montado un hospital de campaña en Sidi Yahia del Gharb, al norte de Rabat, para tratar a las cerca de 700 personas que dieron positivo por coronavirus en los últimos dos días en esa región, la mayoría de ellas trabajadoras en dos empresas españolas del sector de los frutos rojos. El ministro marroquí del Interior, Abdeluafi Laftit, indicó en declaraciones a la agencia oficial MAP que esas obreras y el resto de las personas infectadas serán trasladadas a partir de mañana al nuevo hospital.