España, entre los países de la UE con mayor desfase en su número de fallecidos por coronavirus El ministerio de Sanidad actualizó ayer mismo el dato de fallecidos situándolo en 28.313, una cifra que continúa muy alejada del incremento registrado en el número de muertos que facilita el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo)

Desde que se inició la pandemia de coronavirus, al menos 446 mil personas han fallecido alrededor del globo. El dato no deja de ser una aproximación que puede distar mucho de la realidad ya que, al igual que en España, en varios países se ha producido un desfase entre el número de fallecidos que han contabilizado las autoridades sanitarias y el exceso real del número de muertos en cada territorio con respecto a otros años.

Según una investigación de la BBC, al número global de fallecidos por Covid-19 habría que sumarle, al menos, 130.000 decesos más. Centrándonos en los países de la Unión Europea que se incluyen en el estudio, junto con Reino Unido, la cifra de muertos que no se han contabilizado ascendería a más de 52.000.

A ese monto, tal y como se observa en el gráfico superior, contribuyen especialmente tres países: Italia, España y Reino Unido. De este modo, si comparamos la cifra oficial de fallecidos por coronavirus que aportaron estos tres países en los momentos más cruentos de la pandemia, con el incremento en el número de muertos real que se ha producido en esas naciones con respecto a otros años, se observa como en todas ellos el aumento fue superior a un 40%.

La subida más acusada, en términos relativos, se produjo en España, con un 50% más de fallecidos de los estimados para el periodo comprendido entre el 2 de marzo y el 17 de mayo. Para llegar a esa conclusión, el estudio de la BBC se hace eco de los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), según los cuales en esas fechas se produjeron en España alrededor de 42.900 muertes más de las esperadas. En ese momento, el Ministerio de Sanidad contabilizada 27.709 pérdidas por Covid-19, por lo que habría un exceso de más de 15.000 muertes susceptibles de ser atribuidas al coronavirus.

Ayer mismo el director del Centro de Coordinación del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, anunciaba en rueda de prensa junto a Salvador Illa, ministro de Sanidad, que las muertes totales por el coronavirus desde el inicio de la pandemia eran de 28.313. Un dato que sigue muy alejado de las proyecciones realizadas tanto por el sistema MoMo como por el INE.

«Las series se corrigen hoy y esperamos que la cifra que ha tenido controversia ya no vaya a crear problema», declaraba Simón. No obstante, aludía a que la cifra real no se podrá saber hasta dentro de un año aproximadamente.

Una situación similar están atravesando en países como Reino Unido e Italia. En el primero el aumento en el número de fallecidos entre el 7 de marzo y el 5 de junio habría sido del 43%, con alrededor de 64.500 fallecidos más de la media para esa época, de ellos, 51.804 son los muertos oficiales en el país atribuidos en ese periodo al coronavirus.

Italia es el tercer territorio que, en términos relativos, cuenta con un mayor desfase en sus datos. Entre el 24 de febrero y el 26 de abril se produjeron alrededor de 42.900 muertes más de las estimadas para ese periodo, es decir, un 40% más. De ellas, los datos oficiales sólo atribuyen 26.644 al Covid-19.

Incrementos inferiores al 5%

En el extremo opuesto se encuentran países que pese a la pandemia de coronavirus han registrado una subida muy leves en su número de fallecidos. Así, Dinamarca, Alemania o Noruega reportan aumentos inferiores al 5% en el número de decesos.

El caso más llamativo es el de Noruega. Entre el 16 de marzo y el 10 mayo, el repunte en el país en el número de muertos fue de 100 (un 1%). En ese periodo, 216 muertes fueron atribuidas al coronavirus.

Alemania y Dinamarca registraron aumentos del 4%. El primero, con 7.100 fallecidos más de los esperados entre el 9 de marzo y el 9 de mayo, atribuyó 7.792 muertes de ese periodo al Covid-19. Mientras, Dinamarca con una subida de 400 en el número fallecidos entre el 16 de marzo y el 10 de mayo registró 519 óbitos por el virus.