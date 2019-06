Política PSOE y PAR firman su pacto en Aragón sin saber si podrán formar gobierno Necesitan más votos, pero Cs se niega a negociar con el PAR y Podemos rechaza apoyar a Lambán si no entra en el Ejecutivo

PSOE y PAR sellan este jueves su pacto en Aragón, con el que definitivamente se da por imposible un acuerdo de centro-derecha liderado por PP y Cs, para el que resultaba imprescindible el voto de los aragonesistas y el de Vox. PSOE y PAR ya anunciaron un acuerdo hace una semana, pero faltaba firmarlo y elevarlo a definitivo, lo que alentó a PP y Cs a intentar que los aragonesistas dieran marcha atrás. Sin embargo, la ejecutiva del PAR ha descartado de plano un pacto con el PP, Cs y Vox, y este miércoles por la tarde aprobó aliarse al PSOE y lo mismo ha hecho la cúpula regional de los socialistas.

El pacto que este jueves dejan firmado el PSOE y el PAR en Aragón despeja una incógnita crucial, pero no da por resuelto el escenario al completo. Y es que esos dos partidos se quedan a siete votos de la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón. Así que, si no se ganan el apoyo de un tercero, pueden ver frustrada la formación de gobierno y el bloqueo obligaría a repetir las elecciones autonómicas.

La repetición electoral es una posibilidad cierta que ningún partido descarta en Aragón, ante la postura que mantienen las dos únicas formaciones que pueden garantizar la investidura del socialista Javier Lambán, Podemos o Ciudadanos.

La opción de PSOE y PAR es Cs, pero los de Albert Rivera se mantienen firmes en su negativa a participar en un tripartito con los aragonesistas, a los que reprochan haber impedido la formación de un gobierno de centro-derecha que podría haber presidido Ciudadanos.

Si Cs no cambia de criterio y persiste en su negativa a compartir pacto de gobierno con el PSOE y el PAR –los socialistas insisten en que en ningún caso prescindirán de los aragonesistas-, la única alternativa para la investidura pasa por Podemos. Solo si los diputados de la formación morada votaran a favor de Lambán se podría evitar el bloqueo, pero Podemos ya ha anunciado que no están dispuestos a apoyar la investidura si no entran en el Ejecutivo regional. Y un Gobierno aragonés con PSOE, el PAR y Podemos se da por imposible, dada la enorme distancia programática que hay entre el partido morado y los aragonesistas.

A partir de ahora, empieza la cuenta atrás para intentar que la situación se desbloquee y evitar una repetición electoral que, hoy por hoy, no solo no se descarta sino que se vislumbra como inevitable a tenor de las posiciones en las que se han instalado tanto Podemos como Ciudadanos.