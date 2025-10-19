Suscríbete a
ABC Premium

Pasión en Córdoba

José Juan Jiménez Güeto: «La proliferación excesiva de procesiones minimiza los cuidados y las devalúa»

El nuevo delegado diocesano de Cofradías en Córdoba, sucesor de Pedro Soldado, aborda sus retos, como la reflexión para regular las salidas extraordinarias a las calles

José Juan Jiménez Güeto, nuevo delegado de Cofradías para la diócesis de Córdoba

El nuevo delegado para las Cofradías, José Juan Jiménez Güeto, en la parroquia de la Trinidad
El nuevo delegado para las Cofradías, José Juan Jiménez Güeto, en la parroquia de la Trinidad Ángel Rodriguez
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

José Juan Jiménez Güeto es el nuevo delegado de la diócesis de Córdoba para las Cofradías, en sustitución de Pedro Soldado. Natural de Cabra (1968), recibió la ordenación sacerdotal de San Juan Pablo II en Sevilla en junio de 1993.

Es párroco ... de San Juan y Todos los Santos (La Trinidad) desde 2005, canónigo de la Catedral desde 2008, actual portavoz del Cabildo, consiliario de las hermandades del Vía Crucis, la Santa Faz y el Perdón, presidente de la fraternidad parroquial del Cristo de la Providencia y vicepresidente de la Obra Pía de la Trinidad. Pregonó la Semana Santa de Córdoba en 2016.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app