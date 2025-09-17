El Rally Sierra Morena tendrá nueva denominación oficial en su próxima edición

El Rally Sierra Morena 2025 tendrá un cambio de denominación de cara a la edición de 2026, pasando a ser 'Rally Andalucía-Sierra Morena-Córdoba Patrimonio de la Humanidad', un nombre que le consolida como «una de las pruebas de automovilismo más importantes del calendario internacional», según ha podido anunciar el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en un comunicado de prensa.

Tal y como apuntan dentro de la información, este cambio se debe a su «alto nivel competitivo y a su fuerte impacto económico, turístico y mediático, situando a Andalucía como destino de referencia para el automovilismo». En concreto, un total de 64 equipos participaron en la última prueba celebrada.

En 2025, coincidiendo con su 42 edición, se entabló por primera vez como una prueba puntuable del ERC (European Rallye Championship) atrayendo así a la flor y nata del mundo del automovilismo. Además, la Federación Internacional de Automovilismo ha otorgado al certamen la Acreditación Medioambiental FIA de 2 estrellas, lo que incrementa el reconocimiento de la competición.

Un gran activo

En la última edición, se contó con una amplia cobertura de medios de comunicación deportivos de carácter nacional, así como en redes sociales, alcanzándose las 17 millones de visualizaciones ante la gran repercusión que tuvo también a nivel internacional. Una prueba más del potencial fue la presencia de más de 10.000 personas en la salida del rally en Córdoba.

En este sentido, tal y como apuntan en el escrito, la apuesta económica de la Junta de Andalucía en esta competición se ha ido incrementando desde el año 2019, alcanzando los 250.000 euros en la edición de 2025. Con la inclusión del evento en el circuito europeo, el impacto económico directo se estima en 15,2 millones de euros, es decir, un incremento del 238% con respecto a la edición de 2024.

Respecto a las cifras totales que ha supuesto el Rally Sierra Morena para Córdoba, estas ascienden a los 22,5 millones de euros, según apuntan los datos que se desprenden del estudio realizado por el departamento de Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de Empresas y Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba (UCO).

