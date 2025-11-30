Las calles de Córdoba ya rebosan del ambiente de la Navidad: el Black Friday abre la campaña más intensa

La campaña de Navidad ha comenzado y lo han notado las calles de Córdoba con un fin de semana muy intenso. A pocos días del puente de la Inmaculada Concepción y de la Constitución y también de que se encienda el alumbrado ... extraordinario y comience el espectáculo de luz y música de la calle Cruz Conde, las calles se han llenado.

Lo han constatado los residentes en Córdoba, que han visto cómo el ambiente en la zona más comercial del Centro ha sido muy intenso sobre todo en la jornada del viernes, y también se ha notado en el trabajo que han tenido los comercios.

Noticia Relacionada Las compras anticipan la Navidad, en imágenes Rafael Carmona El Black Friday se une con la inminencia de las fiestas y deja un paisaje de calles llenas

El llamado Black Friday, este año el último de noviembre, ya se ha consolidado como una cita fundamental, aunque el comercio más tradicional insiste en que es más ventajoso para grandes superficies y franquicias. El frío no consiguió dejar atrás a los cordobeses, que abarrotaron calles como Gondomar, Cruz Conde y la plaza de Las Tendillas.

La jornada del sábado continuó con el mismo ambiente, tanto por la mañana como por la tarde, ya en la preparación de las primeras compras navideñas y como anticipo a lo que tiene que llegar desde los primeros días de diciembre, con el comienzo del alumbrado de Navidad.

Los días siguientes, aunque no sea un puente demasiado largo, pero también con la presencia de bastante turismo, pueden marcar la tendencia que después continúe hasta primeros de ereno.