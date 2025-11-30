Suscríbete a
Comercio

Las calles de Córdoba ya rebosan del ambiente de la Navidad: el Black Friday abre la campaña más intensa

La afluencia al Centro y a las zonas más activas se multiplica antes de que comience diciembre

Navidad en Córdoba 2025: alumbrado, fechas, horarios, rutas y otras citas y espectáculos

Ambiente de compras en la calle Gondomar
Ambiente de compras en la calle Gondomar Rafael Carmona
Luis Miranda

Córdoba

La campaña de Navidad ha comenzado y lo han notado las calles de Córdoba con un fin de semana muy intenso. A pocos días del puente de la Inmaculada Concepción y de la Constitución y también de que se encienda el alumbrado ... extraordinario y comience el espectáculo de luz y música de la calle Cruz Conde, las calles se han llenado.

