Epi y Blas, la herramienta del PP para explicar que dividir el voto de la derecha impide echar a Sánchez

Cuando queda apenas un mes y medio para las elecciones generales del 28 de abril, la maquinaria propagandística de los partidos políticos ya está en marcha. El miércoles, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se pronunció en un acto en Zaragoza poniendo en valor la decisión «responsable» de que el Partido Aragonés no concurra a las elecciones generales porque eso producirá que se «divida el voto» del centro-derecha y saldrían beneficiados tanto el PSOE como Podemos.

Con esta reflexión Casado se dirigía –aunque no explícitamente– a Vox, aludiendo a «partidos nuevos», para que no se presenten en circunscripciones donde la divisón de voto puede evitar sumar escaños. La respuesta de Vox no tardó en llegar y aseguraron que se presentará en todas las provincias. Es más, considera que, en todo caso, son ellos los que deberían pedir al PP que retire su candidatura en aquellas autonomías en las que «están por encima de los populares», en virtud de las encuestas que se están publicando.

Ahora, cargos del PP han difundido un vídeo en el que se recurre a Epi y Blas, la famosa pareja de Barrio Sésamo, para explicar cómo votar a Vox en muchas provincias en las próximas elecciones generales impide echar al «okupa» de Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. «Pero no te das cuenta Epi, que si votas a Vox estás apoyando a Sánchez», le dice a Blas. «En nuestra provincia de Barrio Sésamo se necesitan 1.000 votos para conseguir un escaño. Imagínate que un partido constitucionalista tiene 998 votos pero Don Pimpón y tú votásteis a Vox, ni un partido ni otro consiguen así escaños», continúa diciendo.

La cinta, de un minuto de duración, comienza con Epi diciendo a Blas que va a votar al partido de Santiago Abascal el 28 de abril para «echar a Pedro Sánchez de la Moncloa». Entonces, Blas cuestiona su decisión y le pregunta si no sabe cómo funciona la Ley D'Hondt. El PP que dirige Pablo Casado no ha enviado este vídeo a través de sus canales oficiales pero está circulando en grupos de WhatsApp e Internet. De hecho, algunos miembros del partido lo han compartido en redes sociales como Twitter, como es el caso de las diputadas Pilar Marcos o Isabel Cabezas.