El coronavirus llega a La Moncloa: varios conductores y escoltas, en aislamiento

El coronavirus ha alcanzado el corazón del Poder Ejecutivo al contagiar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La Moncloa comunicó el positivo y la entrada en cuarentena de Pedro Sánchez en torno a la medianoche, unas horas después de que el líder socialista compareciera para explicar el contenido del decreto. Begoña Gómez asistió a la manifestación del 8 de marzo al igual que la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la titular de Administración Territorial, Carolina Darias, los otros dos positivos confirmados en el seno del Gobierno.

Calviño, rodeada

La esposa del presidente se encuentra con buen estado de salud pero fue sometida a la prueba para descartar su posible contagio. De hecho, en la citada manifestación encabezó una de las pancartas flanqueada a la derecha por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y a la izquierda la ministra de Economía, Nadia Calviño. A la derecha de ésta se situó Darias así que la titular económica ha suma ya, al menos, dos contactos con personas que han resultado contagiadas.

Las directrices sanitarias en caso de cuarentena impiden el contacto interpersonal por lo que Sánchez podrá mantener sus reuniones pero por videoconferencia. Bajo estas mismas limitaciones se encuentra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al ser pareja de la ministra de Igualdad. A pesar de ello, acudió el sábado al Consejo de Ministros y .

Según ha podido saber ABC, Pedro Sánchez no es el único «trabajador» de La Moncloa que se encuentra en cuarentena. Al menos dos conductores y varios escoltas del complejo presidencial se encuentran en aislamiento siguiendo las directrices médicas, y en los coches oficiales se están extremando las medidas de higiene para evitar el contagio. Las cuarentenas de estos trabajadores no obedecen a positivos por COVID-19 sino a que en algunos casos ha existido contacto con afectados y en otros se han presentado síntomas leves compatibles con el virus. No existe confirmación oficial de contagio en este grupo ya que ninguno de estos empleados puede tener acceso a la prueba al no pertenecer a la clase política.

Crece el malestar

Precisamente esta diferencia que se está haciendo a la hora de realizar la prueba del coronavirus, garantizando el acceso a ella a los políticos y negando su realización a los ciudadanos con síntomas leves, esté generando un fuerte malestar entre la ciudadanía. Muchos representantes públicos se están sometiendo al test sin presentar síntomas, solo para descartar un posible contagio tras haber estado en contacto con un portador del virus, mientras que pacientes con elevada fiebre y síntomas claros del COVID-19 que no presentan problemas respiratorios están recibiendo el alta con la recomendación de aislamiento sin haber sometidos a la prueba de contagio.

El último protocolo aprobado esta semana por la Comunidad de Madrid contempla la realización de la prueba solo en caso de ingreso, embarazo o profesiones expuestas como médicos, enfermeras o policías en el caso de estos últimos para determinar si pueden seguir trabajando.

Saturación

Fuentes de Sanidad explican que el aluvión de contagios es tan elevado que si los hospitales hicieran la prueba a todo aquel paciente con síntomas compatibles con coronavirus, el sistema «no daría abasto». «Si hiciésemos la prueba a todos, las enfermeras no podrían hacer otra cosa. Además, se tienen que poner el traje cada vez que sacan una muestra y no nos podemos arriesgar a que los trajes se acaben. Los laboratorios también se saturarían y también debemos evitarlo. Si se ha decidido priorizar el acceso a la prueba a determinados pacientes es por razones de salud pública», explican fuentes sanitarias que, a puerta cerrada, consideran que, salvo muy contadas excepciones, el protocolo debería ser el mismo para todos los ciudadanos que no ejerzan una profesión de riesgo, políticos incluidos.