Entrevista Arrimadas: «Sánchez debe tomar medidas para evitar un contagio económico» La presidenta de Ciudadanos esquiva la crítica al Gobierno y aboga por la unidad frente a una crisis sanitaria, la del coronavirus, «sin precedentes». «Este virus no entiende de partidos, ni de ideologías ni de territorios»

Han pasado ocho meses desde la última entrevista de Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) en ABC y sin embargo un abismo separa ambas fechas. Ciudadanos contaba con 57 escaños y ella estrenaba portavocía en el Congreso. Ahora solo tienen diez diputados y ella es la presidenta del partido, pero el principal cambio radica en el panorama que atraviesa España por la crisis del coronavirus. Las circunstancias obligan a que la conversación sea telefónica. Está determinada a superar la pandemia y ofrece total respaldo al Gobierno.

Se estrena como líder de Cs con una crisis sanitaria sin precedentes.

Lo afronto con mucha responsabilidad. Es un momento histórico y se nos va a juzgar a todos por lo que hagamos en estas fechas.

¿Qué le parece el decreto de estado de alarma?

Fuimos casi los primeros que pedimos que se decretara el estado de alarma, pero lo fundamental no era el decreto, sino qué medidas contiene. Pensamos que es un paso que era necesario. Muchos españoles llevaban días esperando que se produjera. Hay que ver cómo funciona. Si el Gobierno necesita apoyo para ir mejorando o afinando las medidas, nosotros se lo vamos a dar. Habrá que ir incorporando y revisando cosas y ahí estaremos, proponiendo con lealtad al Gobierno.

Sánchez anunció el estado de alarma el viernes y concretó las medidas el sábado a las 21 horas.

Todo el mundo en España sabe que se podía haber hecho todo antes, pero ahora toca estar unidos para retomar el tiempo perdido y mirar al futuro. No es momento de reproches sino de no perder ni un minuto más y por eso estamos ahora muy centrados en que el Gobierno se adelante a anunciar las medidas económicas. 48 horas es muchísimo tiempo y por eso presentamos ayer medidas con un plan de choque.

¿Teme que las discrepancias del Ejecutivo retrasen las decisiones?

Espero que en un momento como este se puedan tomar decisiones sensatas, firmes y con rapidez. Cada minuto cuenta, no solo en el contagio. En el ámbito económico es súper importante que el Gobierno dé un mensaje claro, de tranquilidad y de sosiego, y de respaldo a los autónomos y a las pymes. Si no, podemos tener una situación muy mala.

Vamos por detrás de otros países, ¿está Sánchez superado?

Tendremos tiempo de ver cómo se ha gestionado todo, pero nuestro papel ahora es estar unidos, ser propositivos, leales y tener sentido de Estado. Ahí vamos a estar. No perdamos tiempo ahora en ver qué se podría haber hecho diferente. Centrémonos en no perder ni un minuto más.

¿Cree que Díaz Ayuso y Almeida están gestionando bien la crisis?

En nuestros Gobiernos, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, Andalucía, Castilla y León y Murcia, se ha demostrado que Cs es un partido sensato y está respondiendo de manera unitaria y firme a este desafío. Estoy muy orgullosa de mis compañeros.

¿Apoyará el Gobierno los Presupuestos de urgencia que propone Cs?

No van a tener más remedio que plantear unos Presupuestos realistas adaptados a la situación que tenemos. Nada de lo negociado antes con ERC o el PNV servirá porque son previsiones de una situación que ya no existe. Sigo con la mano tendida para que el Gobierno anuncie ya medidas que eviten cierres y despidos. Por ejemplo: moratoria generalizada de impuestos, que los autónomos tengan garantizado su cese de actividad y no pagar cuota, que haya bonificación a las cuotas de la seguridad social, que haya línea de crédito con aval del Estado... Es fundamental que el Gobierno lo anuncie para evitar un contagio económico.

¿Está preparado este Gobierno para afrontar la segura crisis económica?

Es una situación muy complicada y sería muy difícil de gestionar para cualquier gobierno. Toda España sabe cuál es el concepto que tengo yo del Gobierno actual, pero ante una crisis sin precedente los españoles van a ver una oposición constructiva y leal, un partido de Estado, y ese partido es Cs.

Las marchas del 8-M se celebraron en contra de la agencia europea.

Los españoles tienen información para saber cómo se ha gestionado todo, pero por parte nuestra toca unidad y ayudar a recuperar el tiempo perdido. Hay que recuperar todo el tiempo perdido para salvar más vidas, puestos de trabajo, empresas y autónomos. Ya tendremos tiempo de analizar cada uno qué ha hecho en esta crisis.

¿No debería asumir responsabilidades Irene Montero?

Hay muchísimas personas que tienen claro que hay cosas que se han hecho que no se deberían haber hecho, pero insisto: las responsabilidades políticas caerán en el futuro por su propio peso y las determinarán los españoles. A nosotros nos toca remar.

¿Qué le parece que Iglesias se saltase la cuarentena?

En un momento en el que en 48 horas, en 72 horas, nos jugamos el futuro de España, nosotros vamos a estar centrados en proponer y en mostrar nuestra lealtad y sentido de Estado. Otros tendrán que explicar en un futuro cómo han gestionado todo.

La lideresa de Cs critica el discurso nacionalista en plena emergencia sanitaria - Pedro Ruiz «El nacionalismo, ni en un momento así, es capaz de dejar sus discursos» Torra y Urkullu acusan al Gobierno de invadir competencias con el estado de alarma. El nacionalismo, ni en un momento de emergencia sanitaria sin precedentes, es capaz de dejar sus discursos. Los españoles están viendo, cuando tenemos un problema de Estado, de primera magnitud, quiénes estamos remando y quiénes están pensando en sus teorías nacionalistas. La exconsejera huida Clara Ponsatí escribió ayer en Twitter: «De Madrid al Cielo». Es tremendo. En estos días vamos a ser capaces de ver lo mejor y lo peor de cada uno. Hay que centrarse en demostrar lo mejor de nosotros, estar unidos, y centrarnos en salvar vidas, puestos de trabajo y actividad económica. El virus no entiende de territorios, no es momento de seguir con reivindicaciones nacionalistas y, sobre todo, no es momento para frivolizar. Cuando se supere la crisis por el coronavirus, ¿espera que la legislatura la sigan marcando los nacionalistas? El futuro de España lo tiene que marcar la inmensa mayoría social que quiere ser española. En este momento debemos estar todos unidos, y cuando digo todos, digo todos. Dejando al lado cualquier tipo de discrepancia. Van a venir semanas, meses, muy duros. Con un impacto sanitario y económico de primer nivel. La lucha contra el coronavirus es una lucha común; luego llegarán muchas más luchas comunes.

Están siendo el primer partido en tomar medidas, ¿veríamos lo mismo con un gobierno PSOE-Cs?

Todo el mundo sabe qué socios prefería Sánchez, pero no me voy a centrar ahora en la crítica. Hemos sido los primeros en hacer ruedas de prensa telemáticas, en suspender la asamblea, en mandar a los trabajadores a casa, en hacer reuniones telemáticas... y sobre todo hemos sido los primeros en tender la mano al Gobierno con lealtad absoluta.

Igea pidió perdón por no haber intentado pactar con el PSOE cuando sumaban 180 escaños.

Bueno, toda España recuerda que Cs le ofreció una solución de desbloqueo antes de las segundas elecciones con tres condiciones que eran muy básicas. Hay que pensar en el futuro. Hay muchísima gente esperando un centro político sensato y ese partido es Cs.

¿No se podía haber hecho lo mismo tras el 28-A que con la vía 221?

Tendimos la mano para la solución de desbloqueo y Sánchez no la cogió. Yo misma fui a Navarra para intentar que hubiera un acuerdo constitucionalista y no lo hubo. Muchas veces el PSOE ha rechazado la mano tendida de Cs. Quizás esta crisis profunda del coronavirus nos dé un aprendizaje colectivo: que es mucho más importante centrarnos en lo que nos une. Este virus no entiende de partidos, ni de ideologías ni de territorios.

Coronavirus aparte, ¿duerme tranquila con Podemos en el Gobierno?

Creo que la inmensa mayoría de españoles no quería que Podemos estuviera en el Gobierno. A Sánchez lo votaron prometiendo que Podemos no estaría en el Gobierno. Es evidente que Sánchez tenía otra opción: gobernar en solitario con la vía 221. Él tendrá que explicar por qué eligió la vía que había negado en campaña. Pero en un momento como este hay que remar. Hay que tener unidad, sentido de Estado y si tengo que apoyar a este Gobierno, lo apoyaré para que salve vidas, se refuercen los servicios sanitarios y se palíen los efectos de esta crisis.

¿En qué cree que se equivocó Rivera para caer a diez diputados?

No solo Rivera. Un partido no pasa de 57 a diez diputados si no se equivoca. Evidentemente fueron muchos factores, pero me niego a aceptar que este partido no ha pagado sus errores.

¿Hará algo para contentar a ese 22 por ciento que votó a Igea?

Voy a ser la presidenta de todos los militantes. Todos los que han votado a Paco y Paco son compañeros. Este partido respeta el resultado de las urnas y las diferentes opiniones.

En el PP celebraron mucho su elección. ¿Promoverá coaliciones electorales en toda España?

Mi objetivo está claro: en aquellos lugares donde hay una amenaza real del nacionalismo hacer candidaturas transversales. En el País Vasco nuestra candidatura no es solo una coalición con el PP, sino que Fernando Savater o Maite Pagaza están apoyando de manera directa y clara. Donde el PP se ha negado a sumar y lo que pretende es absorber nos presentamos solos, como en Galicia.

Ellos insisten en España Suma.

Cuando dijeron que Galicia no suma perdieron bastante legitimidad en esto. Nuestra intención es, en circunstancias excepcionales y en lugares excepcionales, hacer acuerdos excepcionales cada uno con su espacio propio.

Y después de no sumar en Galicia, ¿habrá suma en Cataluña?

Ya veremos, porque la realidad es que Cs en Galicia tiene el mismo porcentaje de voto que el PP en Cataluña. Lo que se ha podido hacer en el País Vasco el PP no ha querido hacerlo en Galicia y supongo que de alguna manera u otra influirá.

¿Entonces los votantes de Cs no tienen que temer una fusión con el PP?

Evidentemente, no. Cs es el único partido de centro, liberal, reformista y de progreso de España y lo va a seguir siendo.

¿Qué le parece que Don Felipe renunciase a la herencia de Don Juan Carlos y lo dejase sin asignación?

Apoyamos la decisión del Jefe del Estado, un gesto que le honra a él y a la institución que representa. Tiene nuestro respeto y respaldo. Las instituciones y los representantes públicos deben ser ejemplares ante la ciudadanía.