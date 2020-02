Iglesias estará presente en la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña por deseo de Sánchez El líder de Podemos confirma que la negociación bilateral del Gobierno central con el Govern no tendrá mediador: «Los dos Gobiernos podemos entendernos perfectamente»

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha confirmado su presencia en la mesa de diálogo bilateral que el Gobierno central activará con la Generalitat de Cataluña a finales de febrero, aproximadamente. Así lo ha confirmado el líder de Podemos, durante una entrevista este lunes en La Sexta, donde ha expresado que la delegación del Gobierno estará formada también por el presidente Pedro Sánchez, quien le ha requerido su presencia, «y mi obligación es estar», según Iglesias, y otro miembros del Ejecutivo que se irán conociendo los próximos días.

«Me voy a esforzar mucho y voy a tratar de ser útil a mi país, creo que hace falta diálogo, diálogo y diálogo», ha expresado Iglesias, que ha culpado al Partido Popular de «enquistar» el conflicto soberanista durante sus mandatos. «Va a ser largo, todos vamos a tener que ceder, porque el conflicto en Cataluña es una realidad histórica y, por lo tanto, lo que podamos hacer a partir de ahora va a requerir de mucha mano izquierda y encontrar fórmulas que no van a ser satisfactorias para todos», ha continuado.

En caso de que pueda haber otro miembro de Unidas Podemos (UP) en la mesa, como explica hoy ABC, se presume que sea el ministro de Universidades, Manuel Castells, la propuesta de En Comú Podem, que permitiría así a los comunes de Ada Colau remarcar su posición. No obstante, Iglesias no ha querido anticiparse a nada. «El resto de nombres de los representantes del Gobierno los anunciará Sánchez», ha señalado.

Eso sí, el vicepresidente segundo ha asegurado que no está previsto que haya un árbitro o un perfil similar en la mesa de negociación, a pesar de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha condicionado la negociación a que haya un «mediador internacional». Tanto en PSOE como en UP no lo contemplan: «Los dos Gobiernos podemos entendernos perfectamente, no está encima de la mesa ninguna figura de ese tipo», ha asegurado Iglesias, que ha dicho que «las reglas del juego ya están encima de la mesa».

Preguntado por si el Gobierno central y la Generalitat tienen pensado abordar el tema del referéndum de autodeterminación, Iglesias ha asegurado que «no tiene que haber ningún tema excluido a priori», así como que no quiere «condicionar» la negociación desde un programa de televisión. «Mejor no convertir el debate en una suerte de presión desde los medios», ha abundado.

El referéndum pactado es una de las medidas que Unidas Podemos llevó en su programa electoral a las citas electorales de 2019, sin embargo, renunciaron a ella para configurar la coalición con el PSOE. «La posición del Gobierno siempre será común; no hay dos gobiernos, hay dos partidos pero un solo Gobierno», ha querido subrayar Iglesias.