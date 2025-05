El vicepresidente Iglesias contradice a Laya y da la razón a Lavrov en sus ataques a España

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias , dijo en una entrevista en el diario «Ara» publicada el domingo por la noche que «en España no hay una situación de plena normalidad democrática».

No es la primera vez que el líder o dirigentes de Unidas Podemos (UP) cuestionan la calidad democrática o cargan contra las sentencias de la Justicia española, pero en esta ocasión es especialmente relevante porque lo hace dando la razón a un ataque que llega de Rusia.

Se trata de un nuevo revés de todo un vicepresidente segundo a la política exterior de su propio Gobierno: la reivindicación del referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental también acarreó otra problemática con el Gobierno marroquí el pasado mes de noviembre.

«Si como miembro del gobierno español voy a cualquier país y me dicen que los jefes políticos de los dos partidos que gobiernan en Cataluña, uno está en la cárcel y el otro en Bruselas, me están describiendo los hechos». Esta fue la respuesta del vicepresidente Iglesias después de ser preguntado sobre qué le parecían los ataques del ministro ruso Serguéi Lavrov a España.

El viernes, durante una rueda de prensa, Lavrov sugirió que en España hay «presos políticos» que están condenados por «convocar un referéndum» en Cataluña. Lo expresó así en un arrebato contra el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell , que en ese momento pedía a Rusia la liberación de Alexei Navalny , opositor al Gobierno de Vladimir Putin , y una «investigación transparente» del envenenamiento que éste sufrió en agosto en Siberia.

«Excepcionalidad»

Con el foco que le concede la Vicepresidencia de Derechos Sociales, Iglesias no contraargumentó las palabras de Lavrov porque, como dijo, las considera «hechos». Se expresa en los siguientes términos para sostener su idea: «Estas personas no han puesto bombas , no han disparado contra nadie», justifica el líder de Podemos, por lo que, a su juicio, repite, «no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro en Bruselas». Y añade: «es evidente que hay una situación de excepcionalidad».

Al margen de no condenar las palabras del ministro ruso, el líder de Podemos contradijo a su compañera de gabinete, la ministra de Exteriores, Arancha González Lay a , que ese mismo viernes, al escuchar las intervenciones de Borrell y Lavrov, contestó tajante al ministro de Exteriores ruso y defendió que España sí es una «democracia plena», no como Rusia.

Laya expresó además que le encantaría ver que Navalny pueda presentarse en libertad a las elecciones como sí están haciendo los partidos independentistas en la campaña catalana para el 14 de febrero.

Interviene la UE

En esta polémica intervino ayer otra vez la UE, y más concretamente el departamento que dirige Borrell, Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Peter Stano , el portavoz de Borrell, aseguró que las comparaciones entre la situación en Rusia y la de España «están fuera de lugar». Stano dijo claramente que «en la UE hay suficientes salvaguardas para garantizar que los derechos de la gente son protegidos porque tenemos un sistema de Estado de Derecho que funciona, por lo que, por supuesto, el paralelismo está fuera de lugar», ni siquiera como «parte del repertorio habitual» del régimen ruso.

A las penas de prisión de los líderes políticos del 1 de octubre, Iglesias también sumó la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por enaltecimiento al terrorismo e injurias. Considera que estos casos señalados «deterioran la calidad democrática». Y continúa: «¿Cómo puede haber normalidad democrática en nuestro país si un conflicto político ha dejado de poder gestionarse por vías políticas y ha acabado gestionado por vías policiales y judiciales? Es algo problemático que a ningún demócrata puede gustar».

En enero, durante una entrevista en «Salvados», Iglesias ya comparó al fugado Carles Puigdemont con los exiliados republicanos del franquismo. Lo que provocó el rechazo de su socio de Gobierno, el PSOE, y grandes reproches de los colectivos memorialistas. En ese momento, los abogados de Puigdemont dijeron que usarían las palabras del vicepresidente en su defensa.

Sobre todas estas declaraciones, el ministro de Transportes y también secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos , dijo este lunes que «siempre» va a «reivindicar la democracia en España», defendiendo de esta forma que es «de las de mayor calidad que existen en el mundo». Si bien aceptó que puede contener «elementos de anormalidad que hay que atajar», también subrayó que, si se analiza «el global», unas declaraciones como las de Iglesias «no tiene a nuestro juicio ningún sentido» .

Ábalos, sin criticar a Iglesias

Los periodistas le recordaron que en 2019 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , decía que no podía tener un vicepresidente que no defendiese la democracia española. Y al plantearle si estas actitudes podrían afectar al Gobierno de coalición, Ábalos evitó criticar a Iglesias. Primero, dijo que no pueden «estar ahí pendientes de una respuesta, como en el tema de los exiliados». Después, reivindicó que el vicepresidente «defiende la democracia en España y la profundización democrática».

Iglesias también dijo que en España «mucha gente» considera «que no siempre funciona bien la separación de poderes y que la justicia no es igual para todos». Aunque empieza esa frase diciendo que debe ser «prudente» por ser parte del Ejecutivo, eso no le impide expresarlo. Considera que hubo un «intento de la derecha por controlar a los jueces» mediante una «estructura de poder corrupta» del Partido Popular. Y, en este sentido, también acusa al PP de «bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial».