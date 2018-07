Valtonyc, desde Bélgica: «Puigdemont es un ejemplo de dignidad» El rapero, prófugo de la justicia española en territorio belga, no se arrepiente ni considera que alentar a la violencia contra un guardia civil en un escenario suponga ningún peligro

Yaisa Serrano

Madrid Actualizado: 06/07/2018 18:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Josep Miguel Arenas, más conocido por su nombre artístico como rapero Valtonyc, ha ofrecido esta mañana a los medios belgas sus primeras declaraciones tras conocer su situación legal de libertad condicional en territorio belga. El acusado debía presentarse en un juzgado de instrucción de Bélgica por la euroorden de arresto que la Justicia española estableció contra él. A la espera que pase a disposición por otro juez que se encargue de su petición de extradicción, el rapero es libre y asegura llevar una vida totalmente nueva, encantado y agradecido fuera de España.

Valtonyc ha explicado su comparecencia ante la Fiscalía belga, declarando que «la única condición que me han puesto es que no puedo salir del país y si cambio de domicilio, tengo que comunicarlo.»

En la misma línea, el rapero ha señalado que lo que él ha hecho, en la legislación belga, no supone ningún delito, tildando de «anormal» el proceder de los tribunales españoles: «Aquí la Justicia ha demostrado con los consellers que es justa, independiente, que está de parte de la racionalidad. Aquí cantan contra el Rey y no pasa nada. España es un estado de excepción. Lo que pasa no es normal».

Desde la misma sala en la que permanecieron los exconsejeros catalanes, y con los mismos abogados que se encargaron de Carles Puigdemont, Josep Miguel Arenas ha reconocido su relación de amistad con el Govern actual, y ha asumido que la huida del expresidente es, para él, «un ejemplo de dignidad y de resistencia».

Sobre su actuación, el rapero asegura que no se arrepiente y que no considera que alentar el asesinato de un guardia civil en un escenario suponga un peligro para nadie: «No estoy arrepentido, forma parte de mi show». Además, afirma que seguirá trabajando en su profesión y que continuará cantando.

En cuanto a su vida en el país belga, ha añadido que, desde que dejó España el pasado 24 de mayo, está trabajando como diseñador de páginas web, que la calidad de vida es buena, y que la gente lo ha acogido «con los brazos abiertos». «Cuando les digo que soy un fugitivo, que busco Justicia, la peña flipa. Estoy guay, me gusta Bélgica», ha afirmado.