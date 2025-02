Las vacaciones del Congreso aplazan la ley urgente de nueva normalidad

Casi dos meses después de que el estado de alarma llegara a su fin, el único marco legislativo que rige la fase de nueva normalidad es un simple real decreto-ley. El Congreso convalidó este texto el pasado 25 de junio a cambio de que ... se tramitara como proyecto de ley urgente para ser ampliado y mejorado durante el trámite de enmiendas. Y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se comprometió a que así sería. Durante el debate parlamentario apuntando a una tramitación «de la forma más ágil y urgente posible, para tener cuanto antes un marco para hacer frente a los posibles brotes».

Pero la realidad es que los rebrotes de Covid-19 se multiplican por toda la geografía nacional y ese «marco» legislativo que iba a hacerles frente no llega, ni lo hará en las próximas semanas. La nueva ley urgente ni siquiera ha completaddo la primera fase de su tramitación parlamentaria y se encuentra varada en el trámite de enmiendas desde el pasado 17 de julio. Las vacaciones del Congreso se cruzaron por el camino y hasta el 9 de septiembre no se reanudará la tramitación de un texto que en junio se consideraba urgente. En el mejor de los casos, su aprobación no llegará antes de octubre. Para entonces, España llevará ya cuatro meses con rebrotes y quizás sea demasiado tarde.

Descoordinación

El resultado es que la multiplicación de focos se ha estado afrontando sin el marco jurídico adecuado y de manera descoordinada en todo el territorio, con cada autonomía regulando a su entender los numerosos vacíos del real decreto-ley. Un texto cuyo mínimo común denominador se reduce, básicamente, al uso de las mascarillas y a la distancia social de 1,5 metros , traspasando a las comunidades la responsabilidad de regular prácticamente todo lo demás. De este modo, la mayoría de las decisiones que han estado adoptando las autonomías afectan a situaciones y problemas comunes a todo el territorio pero han sido dispares entre una autonomía y otra.

El último ejemplo fue la prohibición de Galicia y Canarias respecto a fumar en espacios abiertos cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha tardado casi dos meses en darse cuenta y por fin ayer interrumpió sus vacaciones para coordinar esta y otras medidas ante el avance de los rebrotes (más información en páginas de Sociedad).

Y es que el retraso de la ley urgente de nueva normalidad está pasando una elevada factura. Muchos de los agujeros del decreto-ley denunciados por la oposición se han demostrado verdaderos coladeros para el coronavirus y el nuevo texto urgente iba a ser la fórmula para taponarlos.

Agujeros del decreto

Entre las medidas que la oposición reclama introducir en esta nueva ley se encuentra el aumento de los controles sanitarios en los puertos y en los aeropuertos. Especialmente en Barajas y El Prat por el elevado número de viajeros que hacen tránsito en ellos de camino a otro destino, para evitar la importación y diseminación de los contagios. Otra de las necesidades detectadas era la aceleración de la contratación de personal destinada a la limpieza y protección de estas infraestructuras, o la elaboración de un plan B normativo para no tener que volver a recurrir al estado de alarma si se descontrola la transmisión comunitaria. Fortalecer la respuesta del Estado frente a los rebrotes ahondando en la obligación de colaboración de las comunidades y dotar a las autonomías de medidas más ágiles para confinar focos localizados son medidas que también se han relevado indispensables en estos meses y que iban a ser propuestas como enmiendas.

Otras medidas a debatir dentro de la ley iban a ser la compra de máquinas de test masivos, la elaboración de planes de contingencia, la reserva estratégica de fármacos, la creación de una bolsa nacional de personal, el refuerzo de los servicios de sanidad exterior o del Consejo Interterritorial. Actuaciones, en suma, para hacer frente no solo a los rebrotes sino a una segunda oleada que algunas comunidades como Extremadura ya temen tener encima.

Un retraso artificial

Las nefastas consecuencias que la paralización de la actividad legislativa está teniendo este año se veían venir desde abril cuando la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, solicitó que la Cámara Baja fuera habilitada durante los meses de julio y agosto. El objetivo de esta petición, a la que se sumaron después Vox y Ciudadanos, era evitar que las vacaciones de sus señorías pudieran alargar artificialmente la respuesta de la Cámara ante los ingentes efectos derivados de la crisis sanitaria, económica y social. Sin embargo, tanto los socialistas como Podemos rehusaron la propuesta argumentando que la Carta Magna obliga a dividir la actividad legislativa en dos periodos de sesiones -de febrero a junio, y de septiembre a diciembre-. Lo más que consiguió Ciudadanos en sus negociaciones con La Moncloa fue el compromiso de que se celebrarían plenos durante el mes de julio.

Como temían los populares, las vacaciones del Congreso no solo han varado la ley urgente de nueva normalidad sino todos aquellos textos que aún no habían completado su tramitación parlamentaria. Entre ellos, se encuentran otras diez leyes urgentes para hacer frente a las consecuencias de la pandemia en distintos ámbitos. Así, de los doce proyectos de ley urgentes del Gobierno relacionados con el coronavirus, el Congreso solo ha completado la tramitación de uno de ellos: las medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Justicia.

Hasta once prórrogas

Las otras once -incluyendo la ley de nueva normalidad- reanudarán su configuración en septiembre. Todas proceden de reales decretos-leyes que la Cámara Baja consideró necesario ampliar y mejorar. Entre ellas, los paquetes para hacer frente al impacto del Covid-19 , defender el empleo, auxiliar a los sectores cultural, agrario o científico o regular el ingreso mínimo vital. El caso más sangrante es el de la ley de medidas extraordinarias en los ámbitos económico y social, que cuyo plazo de enmiendas arrancó en abril y acumula once prorrógas. Le siguen las leyes de medidas laborales o de regulación del permiso retribuido con nueve prórrogas cada una. Todas ellas, supuestamente, urgentes.