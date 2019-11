Tsunami Democràtic quería colapsar el aeropuerto de Barcelona para que el Gobierno enviara al Ejército Según las escuchas, la organización de respuesta a la sentencia del «Procès» colaboraba con los CDR para una acción «a lo Hong Kong». También querían ocupar la sede del Banco Sabadell

La investigación de la Guardia Civil contra la célula terrorista de los CDR ha desvelado los planes de Tsunami Democràtic, la iniciativa radical de respuesta a la sentencia del «procés». Agentes de la Policía Judicial instalaron un dispositivo de grabación en el vehículo de uno de los detenido, Eduardo Garzón Bravo, quien el pasado 19 de septiembre viajaba con «Erik». Mientras hablaban de una reunión para cortar autopistas, revelan la cooperación entre los CDR y Tsunami:

Eduardo: Se necesita un mogollón de gente, ya hay comunicaciones, vídeos, tal y que cual, bueno, y ahora es ir hablando con mucha gente así de extranjis para cuando llegue el momento, si todo va escalonado, ¿sabes?, se habla de Tsunami, juntar todo en el tsunami el sábado.

Entre las acciones previstas estaba ocupar el Banco Sabadell:

Eduardo: El sábado quieren ocupar el banco Sabadell.

Erik: ¿Qué sábado? ¿El de después de esa semana?

Eduardo: No, no, este, este. Este sábado o la primera acción que quiere hacer así contundente la gente de Tsunami es ocupar un banco.

Erik: ¿Los de Tsunami Democrático?

Eduardo: Ocupar el Banco de Sabadell.

Erik: Pero, ¿dónde se va a hacer? ¿En Barna?

Eduardo: En Barna.

Erik: No sé, nosotros a lo mejor no deberíamos ir a estas cosas igual. Ya pero es que yo no pienso esto, yo pienso, yo voy a todas, a mí me la pela.

Eduardo: Si a mí me llaman, voy

Además, el sumario narra cómo los CDR «estarían planificando otra acción en el aeropuerto, de similares características a la realizada en las últimas semanas en el aeropuerto de Hong Kong: «Ha llegado a los CDR esto del aeropuerto (...) a lo Hong Kong, como hicieron los de Hong Kong, cortar el aeropuerto», dice Erik.

Los planes pasaban por coordinarse con el movimiento Picnic por la República y escalonar las acciones, para que no coincidan el mismo día, «más que nada porque si nos vienen muchas cosas no hay gente». Para colapsar el aeropuerto de El Prat necesitaban 10.000 personas, una cifra con la que desbordarían a los Mossos d'Esquadra y «sería necesario enviar el ejército, que eso les beneficiaría como el 1-O», explica un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario.

Eduardo: Que siempre haya 10.000 personas, porque además lo que se pretende si esto va escalonado es que si hay 10000 personas, ya no solo por impedir a los Mossos sino para que se vea algo que... ni inicio, o sea, ni la intención de desalojar, porque ya han habido muchas cosas esto va escalonado, ¿sabes? y esto que la única forma de desalojarnos es que venga el Ejército ¿sabes?

Erik: Los Mossos no actúan, con 10.000 personas ya ni actúan, te acuerdas, ya se lo pensaron mucho en La Jonquera hasta que no consiguieron (no se entiende) efectivos, que solo estábamos 1.000 personas, con 10.000 personas... si no tienen que llamar al Ejército.

Eduardo: Y entonces que va.

Erik: Lo que no puede ser ... (no se entiende), con 10.000 personas el Ministerio de Interior de España, ehhh, nosotros el control.

(...)

Eduardo: Sería una victoria, el Ejército aquí...

Erik: Sería lo mejor.

Eduardo: Y que nos desaloje el Ejército.

Erik: Exacto.

Eduardo: Sería como el 1 de octubre.

Erik: Sí, exacto.

El asalto al aeropuerto se produjo el pasado 14 de octubre, pero no lograron la imagen del Ejército interviniendo.