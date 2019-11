Tres jueces del Tribunal Constitucional allanan el camino de Junqueras a Estrasburgo Rompen la unidad del tribunal con tres votos particulares contrarios a su prisión preventiva

Nati Villanueva SEGUIR Madrid Actualizado: 29/11/2019 08:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La amenaza se consumó. Por primera vez desde la apertura de la causa del «procés», el Pleno del Tribunal Constitucional se dividió ayer ante un recurso planteado por uno de los líderes independentistas, el exvicepresidente de la Generalitat y principal condenado, Oriol Junqueras, dirigente del partido (ERC) con el que Pedro Sánchez negocia su investidura.

Tres magistrados de perfil progresista rompieron la unanimidad que hasta ahora había presidido cada una de las decisiones del órgano de garantías sobre el desafío secesionista y suscribieron tres votos particulares contrarios a la decisión de la mayoría, que fue la de avalar la prisión preventiva que en su día acordó la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y ratificó el instructor Pablo Llarena cuando la causa aterrizó en el Tribunal Supremo, en noviembre de 2017.

Al corazón de la instrucción

La discrepancia de estos tres jueces no cuestiona un aspecto menor en la causa del «procés», sino que ataca al corazón de la instrucción: la decisión de mantener privado de libertad al número dos del huido Carles Puigdemont durante dos años, los que tardó en llegar la sentencia del «procés» que convirtió en firme la prisión preventiva.

El juez Llarena justificó su decisión en el riesgo de fuga y sobre todo en el de reiteración delictiva ante la «determinación y perseverancia» de la que tanto Junqueras como Jordi Sànchez y Joaquim Forn se jactaron en sus declaraciones ante el juez.

Aunque el recurso de amparo de Junqueras contra el encarcelamiento decretado por Llarena no ha prosperado al ser rechazado por la mayoría, los tres magistrados discrepantes han puesto en bandeja a la defensa de Junqueras su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, donde podrán esgrimir los argumentos de estos jueces para proclamar la injusticia del trato recibido por parte de los tribunales españoles.

Evitar esa imagen de victimismo y evidenciar la fortaleza del Estado de Derecho había sido hasta ahora algo prioritario para el Tribunal Supremo —se vio en la sentencia del «procés»— y para el Tribunal Constitucional, en el que su actual presidente, Juan José González Rivas, no ha sido capaz de mantener esa imagen de unidad en la que tanto trabajó su antecesor, Francisco Pérez de los Cobos.

Era previsible

Fue precisamente González Rivas, ponente de la sentencia que ha desestimado el recurso de Junqueras, quien se percató de que los amparos solicitados por los presos del procés —y admitidos a trámite todos ellos al no haber doctrina constitucional al respecto— no iban a ser una cuestión pacífica. Por ese motivo decidió posponer las deliberaciones para no interferir en el juicio ni la sentencia del «procés».

Esta semana, el presidente decidió introducir el «caso Junqueras» en el orden del día del Pleno. Primero se abordaría el de Junqueras y, marcado el camino, en los plenos siguientes, el resto. La reunión no fue en ningún momento tensa, ni inesperado lo acontecido, porque las discrepancias de al menos uno de estos tres magistrados ya fueron palpables hace meses.

Y es que Juan Antonio Xiol, magistrado que procede de la Sala Primera del Supremo y autor de uno de los votos particulares, es el ponente del segundo de los recursos de Junqueras que el Pleno tenía que ver esta semana y que ha pospuesto por falta de tiempo. Se trata del que cuestiona la decisión de Llarena de darle permiso para acudir a la constitución del Parlament, en enero de 2018, un mes después de las elecciones autonómicas en las que resultó elegido diputado junto con otros de los presos del «procés». Xiol ya puso sobre la mesa su postura, favorable a la admisión del recurso, cuando el Pleno trató este asunto hace solo unos meses.

Aunque el fallo de ayer y la ponencia de Xiol son recursos distintos, la argumentación de este magistrado y los dos que le han acompañado con votos particulares —Fernando Valdés y María Luisa Balaguer— es similar. Consideran, como la defensa de Junqueras, que su prisión preventiva vulneró su derecho a la representación y participación política, algo que sólo puede hacerse en casos muy excepcionales y con una justificación potente que, a su juicio, no empleó el juez Llarena.

Proporcionalidad

Los otros nueve magistrados, sin embargo, sostienen que las decisiones judiciales cuestionadas «cumplen con las exigencias constitucionales de previsión legal, finalidad legítima y proporcionalidad», según informaron fuentes del Tribunal. Tanto el texto de la sentencia como los votos particulares se conocerán en los próximos días.

La ruptura de la unanimidad en los recursos del «procés» tuvo su antecedente más inmediato unos días antes, cuando el TC se rompió en dos al rechazar la impugnación del Gobierno de Rajoy al Código Civil catalán, una ponencia que también estuvo en manos del juez Xiol.