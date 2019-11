La unidad del Tribunal Constitucional, amenazada de nuevo por los recursos de Junqueras El permiso que Llarena le negó para ir al Parlament en 2018 divide al Pleno

Si hace apenas unos días el Pleno del Tribunal Constitucional se partió en dos al rechazar, por una exigua mayoría, el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra varios preceptos del Código Civil catalán, dos recursos de amparo del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras vuelven a amenazar la unanimidad que el tribunal ha venido manteniendo ante el «procés». Y sucede otra vez en un momento políticamente clave: en plenas negociaciones de Pedro Sánchez para amarrar su investidura con la abstención de la formación de Junqueras (ERC), que pide una «mesa de diálogo» mientras en paralelo desobedece al Tribunal Constitucional.

Es la posición favorable a la admisión de uno de los dos recursos interpuestos por el principal condenado del «procés» (trece años por sedición y malversación) el que con toda seguridad provocará la fractura del tribunal, pues el ponente, el magistrado Juan Antonio Xiol -el mismo que el del Código Civil catalán-, es partidario de su admisión junto a otros dos magistrados que lo estarían sopesando.

Se trata del permiso que el juez Pablo Llarena negó a Junqueras y a los también entonces presos preventivos Jordi Sànchez y Joaquim Forn para acudir a la sesión constitutiva del Parlament que tuvo lugar en enero de 2018, tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2017 y en las que los tres resultaron diputados electos.

Reiteración delictiva

Llarena les negó el permiso para salir de la cárcel al apreciar riesgo de reiteración delictiva ante la «determinación y perseverancia» de la que los tres (entonces) investigados se jactaron en sus declaraciones ante el juez. El instructor aludió también a los problemas de orden público que podría implicar su traslado desde Madrid (donde estaban presos) a Barcelona, pero reconoció en todo momento la «radical importancia democrática» de su papel como representantes públicos, por lo que, para no alterar la aritmética parlamentaria, les reconoció la facultad de delegar el voto.

Sin embargo, el ponente de este recurso considera que debió prevalecer el ejercicio de la representación política y que la prohibición de Llarena no se justificó suficientemente. La mayoría de los magistrados, por contra, consideran que no conceder este permiso no vulneró ningún derecho porque adquirieron la condición de diputado con posterioridad a su imputación e ingreso en prisión y que el ejercicio de ese cargo resultaba incompatible con la situación de prisión preventiva.

Aunque la inadmisión de este amparo se da por hecha, fuentes del tribunal no ocultan su preocupación por el hecho de que los magistrados discrepantes suscriban votos particulares que la defensa de Junqueras pueda luego utilizar ante la justicia europea, donde los presos del «procés» tienen la vista puesta desde el inicio de este procedimiento. Precisamente evitarlo fue una de las claves de la unanimidad en la sentencia del Supremo.

El segundo recurso de Junqueras que verá el Pleno del TC esta semana es menos «conflictivo». Es el que se refiere a su propia prisión preventiva, situación en la que se mantuvo desde noviembre de 2017 hasta la condena del pasado 14 de octubre. El ponente de este recurso es el presidente del TC, Juan José González Rivas, favorable a rechazar el amparo, como previsiblemente harán el resto de magistrados.

Fin de una era

Pese a los esfuerzos del presidente por intentar consensuar el destino de ambos recursos desde que la primera deliberación, el pasado enero, ya puso de manifiesto los diferentes puntos de vista, todo apunta a que con la salida de su antecesor, Francisco Pérez de los Cobos, se acabó la unanimidad en el seno del Constitucional.

Y es que tras dar una respuesta a los recursos de Junqueras con la sentencia del «procés» ya dictada, el TC tiene por delante los de los otros procesados que también estuvieron en prisión preventiva y los que todos los condenados interpondrán ante el órgano de garantías como paso indispensable para acudir después al Tribunal de Estrasburgo, última parada del independentismo.