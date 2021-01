El transfuguismo no cesa: PSOE arrebata la alcaldía a un tripartito Podemos-PP-Cs Jerez de los Caballeros cambia de gobierno después de que una exedil del PP se sumara a los socialistas. Hay más casos recientes de tránsfugas que provocan el vuelco político en las instituciones, como en Santa Cruz de Tenerife. El Pacto Antitransfuguismo, reforzado en noviembre por los partidos, es papel mojado

El municipio extremeño de Jerez de la Frontera (9.300 habitantes) rompió en junio de 2019 todos los esquemas de la política nacional al pactarse un inédito equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos y con el único concejal de Unidas Podemos como alcalde-presidente. Un acuerdo «contra natura» que ha demostrado en año y medio que las relaciones personales pueden más que la ideología. Pero la aventura del tripartito Podemos-PP-Cs ha terminado este martes después de que el PSOE lograse engatusar a una concejal tránsfuga del grupo del PP para apoyar la moción de censura contra el regidor, Juan Carlos Santana.

En vano, los partidos afectados por el cambio de filas han invocado el espíritu del Pacto Antitransfuguismo, acordado por los principales partidos políticos para combatir lo que se considera una forma de corrupción política. Se supone entre las formaciones el compromiso de no aprovecharse de tránsfugas para alterar las mayorías de gobierno, pero los vuelcos se siguen produciendo en ayuntamientos de toda la geografía nacional.

El tránsfuga que llegó a alcalde

La última reforma (adenda) del Pacto Antitransfuguismo se firmó en noviembre y debía servir para extremar aún más los controles, pero es papel mojado. La comisión de seguimiento del acuerdo no se reunía desde 2006, cuando se definió mejor al sujeto tránsfuga. Una de las novedades es que la condición de tránsfuga llevaría aparejada la «reducción de los derechos económicos y de participación política al mínimo exigible» por la doctrina del Tribunal Constitucional. Pero hay ascenso de tránsfugas, no se cumple.

Un exconcejal del PSOE asumía hace unos días el bastón de mando en su pueblo de Agres (Alicante) tras prosperar una moción de censura con el apoyo del PP para echar a Compromís. Hay más abordajes recientes, como el de Santa Cruz de Tenerife, por citar el consistorio más grande, donde una de los dos concejales de Ciudadanos, Evelyn Alonso, apoyó la moción de censura para desbancar al PSOE y entregar el poder a Coalición Canaria. Expulsada del partido naranja, Alonso es hoy segunda teniente de alcalde de la capital tinerfeña.

Pero volvamos a Extremadura. El consistorio jerezano celebró este martes un pleno extraordinario en el que se ha investido nueva alcaldesa a la socialista Virginia Borrallo, que también es vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, por siete votos a seis. El vuelco lo ha propiciado la concejal no adscrita Manuela Cordobés, que se presentó con el PP e integró el gobierno municipal hasta que en agosto pasado fue expulsada por pérdida de confianza. Cordobés niega ser una tránsfuga porque «iba de independiente» en las listas y no tenía por tanto «disciplina de voto» ni obligaciones con el partido al que representó.

Los populares insisten: «Fue en la lista del PP, formó parte de la junta de gobierno de Jerez, ha tenido delegaciones expresas del alcalde contra el que ha presentado la moción de censura. Cumple todos los requisitos, esta señora es una tránsfuga, así de claro y de sencillo», afirma a ABC el secretario general del PP de Extremadura, Fernando Manzano, que ha visto cómo en los últimos tres meses el PSOE ha alcanzado otras dos alcaldías del PP en la región.

Los socialistas aseguran que no hay pacto oscuro y que le van a liberar a la concejal rebelde (que no cobra por ejercer como concejal), aunque sí entrará a formar parte del nuevo equipo llevando las áreas de Patrimonio, Personal y la nueva oficina que gestionará los proyectos susceptibles de absorber fondos europeos de recuperación. Otro claro ascenso.

«Lo llaman democracia pero es corrupción», denuncia Podemos.

El alcalde saliente de Jerez de los Caballeros, de Podemos, corresponsabilizó de su salida a la dirección autonómica del PSOE por medio de «una práctica ruin». «El PSOE reclama integridad y honestidad política a nivel nacional, pero en Jerez de los Caballeros prefieren saltarse el Pacto Antitransfuguismo, rompiendo los acuerdos que ellos mismos impulsaron, con tal de alcanzar la Alcaldía. ¡No todo vale!», se quejó Podemos Extremadura desde su cuenta oficial de Twitter. «Lo llaman democracia pero es corrupción», denunció su secretaria regional, Irene de Miguel. «¿Alguien puede contarnos qué demonios hace el PSOE? ¿Es que no ven que la degradación de la política solo beneficia a los indeseables de Vox?», ahondó Juan Carlos Monedero.

Un tripartito inédito

El regidor de Podemos defendió su pacto de gobierno y nombró al exlíder de IU Julio Anguita, su «referente», para asegurar que «la palabra, la responsabilidad y la honradez son más importantes» que la «ideología». Justificaba así el tripartito con PP y Ciudadanos, que se repite en el madrileño municipio de El Escorial, aunque su alcalde no es de Podemos. A punto estuvo de sacarles una lágrima en su despedida, uno a uno, a sus compañeros de gobierno. «Seguiremos trabajando en la oposición hasta que la dignidad se haga costumbre», zanjó Santana, que acabó con el puño izquierdo levantado en una sesión plenaria que siguieron más de quinientas personas por Youtube.

«Se ha pasado dos años hablando de dignidad y dignidad es lo primero que perdió formando parte del tripartito antinatura», se quejó la candidata socialista antes de coger el bastón de mando

A su vez, la candidata socialista justificó la moción de censura por «higiene democrática» y acusó a Podemos de sembrar en el pueblo "descrédito institucional" y «sectarismo político» por prestarse a ser alcalde en coalición con PP y Ciudadanos, pese a ser la fuerza menos votada, con el único objetivo de desalojar al PSOE del poder. «Quien activa esta moción de censura es usted, señor Santana. El único culpable es usted», le afeó. «Se ha pasado dos años hablando de dignidad y dignidad es lo primero que perdió formando parte del tripartito antinatura». La nueva alcaldesa, la más votada, anunció una auditoría externa para repasar las cuentas desde 2019. La tránsfuga llevará la concejalía de Patrimonio, Personal y una nueva oficina para atraer fondos europeos.

La portavoz del PP le recordó a su excompañera de lista la inquina que ella misma tenía hacia el grupo socialista: «Hace poco le querían tirar por las escaleras. Cuídese, señora Cordobés»

La portavoz del PP, Francisca Rosa, consideró una «traición» y un «fraude a los votantes» el cambiazo de gobierno propiciado por su excompañera, a quien le recordó la inquina que desplegaba hacia la antigua alcaldesa del PSOE, que ahora apoya. «Hace poco le querían tirar por las escaleras. Cuídese, señora Cordobés», le espetó la representante popular. La aludida no dio su brazo a torcer, dijo sentirse «utilizada» por el PP, como mujer y persona con discapacidad. «Algunos querían tirarle por la Torre sangrienta», insistió el PP sobre uno de los monumentos artísticos del municipio.

El alcalde derrotado, de Podemos, defendió su pacto con la derecha: «¿Por qué no me puedo llevar yo bien con la líder del PP? ¿Qué sociedad estamos constriyendo

El principal afectado, el alcalde de Podemos, se preguntó: «¿Por qué no me puedo llevar yo bien con la líder del PP? ¿Qué sociedad estamos construyendo que no nos podemos entender porque pensemos diferente? Yo vengo del mundo del campo, en el monte no se deja a nadie atrás y no le pregunto el voto a nadie. Es mi compañero y le apoyo, hasta las últimas».

Al PSOE le dijo: «Gracias, señores del PSOE por enseñarme lo que no quiero ser en política». A su excompañera de gobierno, la tránsfuga: «Señora Cordobés, espero que el Dios al que usted reza le perdone por lo que va a hacer hoy».

El portavoz de Ciudadanos, que dirigió la sesión extraordinaria por ser el miembro de más edad, aplaudió la «osadía» del tripartito con PP y Podemos y se deshizo en elogios hacia el «buenísimo alcalde», «un currante», al que nombró cariñosamente como «Santanita». «Animamos a Juan Carlos a que mantenga viva la llama que ha conseguido prender con honestidad y buen oficio».