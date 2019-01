Tezanos desvela que el Presupuesto del CIS prevé una convocatoria de elecciones generales El presidente del CIS dice que el Centro no es «la bola de cristal» y ataca a las demás encuestas por su «cocina»

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el socialista José Félix Tezanos, ha comparecido este miércoles por primera vez en el Congreso desde que fue nombrado en el cargo, dentro de la Comisión de Presupuestos. Tezanos, que ha estado rodeado de polémica desde su nombramiento y que nada más llegar decidió liquidar la serie histórica del CIS con un método nuevo, ha asegurado que jamás en su vida ha falsificado un dato, porque es «imposible». «No es la bola de cristal», ha segurado, y ha desvelado que en su Presupuesto se prevé una posible convocatoria de elecciones generales.

Tezanos ha optado por el victimismo en un primer momento, porque según él no ha podido comparecer antes porque nadie se lo ha pedido. A partir de ahí ha defendido su rigor en su trabajo: «Nunca he sesgado una opinión por pertenecer a un partido», ha asegurado.

«En mi vida nunca he falsificado un dato, y he hecho muchas investigaciones. Falsificar un dato es engañarse. El CIS «es una institución con una plantilla de cerca de cien personas, y es imposible cambiar un dato». «Es absolutamente imposible».

«¿Dónde existe manipulación en investigaciones demoscópicas? Existe en la cocina», ha señalado. Tezanos ha acusado a algunos medios de manipular encuestas, sin decir el nombre de ninguno.

«Las encuestas fallan por la cocina, no por los datos primarios, que son los que dicen los encuestados directamente», ha dicho. Y ha vuelto a arremeter a los medios por no publicar esos datos primarios, y solo las proyecciones. «Se hace proyección de datos porque no todos los encuestados dicen su opinión cuando son entrevistados».

«Hasta 2015 podía estimarse con corrección ese voto oculto. Había métodos que permitía saber el voto. El CIS utiliza seis modelos de proyección en su serie histórica. Entonces, esos modelos se basaban en el recuerdo de voto y la simpatía, sobre todo. En 2015, surgen nuevos partidos, con bastante empuje, y al mismo tiempo ha habido un cambio en el paradigma de comportamiento electoral de los ciudadanos», ha explicado Tezanos para justificar su trabajo.

«Los que votan siempre al mismo partido ahora no son más de 33 por ciento. Segundo cambio desde 2015: cada vez se tarda más en tomar la decisión. Cerca del 40 por ciento se deciden durante la campaña electoral. Un 9 por ciento, la semana última, y un 4 por ciento, el día último. Lo que tiene de utilidad de las encuestas, es que tienen muchísima información».

«El trabajo del CIS no es de la bola de cristal. El CIS no pretende acertar, sino dar información fiable. El CIS tiene que ofrecer los datos brutos. En Andalucía hubo un fracaso de pronóstico, no solo del CIS, sino de todas las casas que hicieron encuestas. El CIS se equivocó en su pronóstico, porque más del 50 por ciento de los encuestado no tenían decidido a quién iban a votar». Tezanos ha repartido acusaciones a los responsables de otras encuestas, porque, a su juicio, se equivocaron tanto como el CIS en Andalucía.

Tezanos ha reconocido que prevé en su Presupuesto unas elecciones generales: «Se están reclamando por doquier elecciones generales y eso hay que preverlo presupuestariamente». «Yo no sé si se van a hacer, pero tengo que tener hecha esa previsión», ha matizado.

Críticas de los partidos

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión, Saúl Ramírez Freire, ha criticado la pérdida de credibilidad y prestigio del CIS desde que Tezanos se hizo cargó de él, y le ha acusado de cambiar de método varias veces. Además, le ha recordado que falla más que el resto de encuestas, como todo el mundo ha podido ver en Andalucía. Antes de la comparecencia, Ciudadanos había llamado a Tezanos «el cocinero de Moncloa».

Desde el Grupo Popular, Víctor Valentín Piriz ha recordado al PSOE que hay varias peticiones del PP y de Ciudadanos en el Congreso y el Senado para que compareciera Tezanos. Hoy ha ido al Congreso, pero en la Comisión de Presupuestos. «Usted no debería utilizar el CIS para hacer política, y lo hace», ha acusado. Ha señalado que el CIS ha pasado de ser un organismo prestigioso a ser el hazmerreír. «Es un problema de usted, el problema de un político que utilizar el CIS para hacer política».

«Usted ha acabado con la credibilidad de muchos años de esta institución. Ha abierto en canal el CIS, para manipular de forma masiva la opinión de los españoles», ha subrayado el PP. «Señor Tezanos saquen sus manos de los datos del CIS, dejen de manipular la opinión de los españoles. Devuelva la credibilidad y el prestigio a esta institución». «Su parcialidad le impide acertar en las encuestas».

«Si quiere hacer política, preséntese por su partido a unas elecciones. O pida trabajo en el Gobierno. Peor no utilice el presupuesto de este centro para hacer política en el CIS. Saquen sus manos y su ideología del CIS», ha advertido el PP.

Por Unidos Podemos, Joan Mena (En Comú Podem) ha actuado como socio del Gobierno y ha elogiado el «esfuerzo» del CIS para incluir preguntas «relevantes», por ejemplo el cambio climático. Además, ha pedido que se recuperen las preguntas sobre la Jefatura del Estado. Tezanos le ha contestado que han analizado más de 250 encuestas de otros países, y en los países con Monarquía no se pregunta por esta institución.

Por el PSOE, Rafael Simancas se ha volcado en la defensa de Tezanos. «Por fin le dan oportunidad de responder para defenderse de tanta falsedad y ofensa», ha asegurado. Simancas ha defendido que se disparen los ingresos del CIS por parte del Estado porque este año «tendrá más trabajo». El socialista ha recordado al PP que «su problema es de votos, no de encuestas ni de cocinas».

«El CIS ofrece ahora los datos desnudos y que cada cual haga su estimación»: así ha defendido Simancas que el CIS no haga el trabajo para ofrecer una estimación de voto rigurosa, como hacen todas las encuestas y ha hecho el CIS siempre.

Precisamente, el CIS de Tezanos eleva casi un 30 por ciento su presupuesto. El CIS dispondrá en 2019, si se aprueban las cuentas públicas, de un histórico presupuesto de 11,4 millones de euros, un a cantidad nunca manejada por este organismo autónomo dependiente de Presidencia, y que se traduce en el ingreso de 3.380.000 euros. La cifra contrasta con la dotación de años anteriores: en 2018 ingresó 8.055.120 euros, 8.047.620 euros en el año 2017 o 8.361.510 en 2016, año electoral.

La explicación que da el Gobierno para ese incremento espectacular en el gasto del CIS es el aumento en el número de encuestas que va a realizar este año: pasarán de las 35 de 2018 a las 73 previstas en 2019. En 2017 se realizaron 26.