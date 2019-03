Un testimonio clave y esclarecedor Resulta inevitable subrayar el contraste entre la claridad de Nieto y la ambigüedad del ministro Zoido, que descargó todas las decisiones sobre las espaldas de sus subordinados

El testimonio de José Antonio Nieto, ex secretario de Estado de Seguridad, ha sido probablemente el más importante desde el inicio del juicio para esclarecer las responsabilidades penales de los lideres independentistas que se sientan en el banquillo. Nieto aseguró que los Mossos no hicieron absolutamente nada para cumplir el mandato judicial de evitar la consulta y que el Gobierno que presidía Puigdemont mostró una actitud de obstruccionismo desde el primer día. Unas acusaciones muy graves, sustentadas en datos y documentos, que demuestran que había una voluntad deliberada de llevar a cabo la consulta pese a las advertencias del Tribunal Constitucional y de los jueces. Resulta inevitable subrayar el contraste entre la claridad de Nieto y la ambigüedad del ministro Zoido, que descargó el pasado jueves todas las decisiones sobre las espaldas de sus subordinados. Hoy estamos más cerca de la verdad gracias a la coherencia del ex secretario de Estado.