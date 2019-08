Tenso encuentro de dos aviones rusos y un caza español F-18 sobre el Báltico

Un caza español F-18, del Ala 12, y dos aviones de combate rusos Su-27 han tenido un «roce» sobre el mar Báltico, según ha difundido el Ministerio de Defensa ruso en un vídeo.

Los aviones F-18 españoles forman parte de la misión de Policía Aérea de la OTAN desplegados desde mayo y hasta el 31 de agosto en Lituania. Su misión es proteger el espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania.

NATO F-18 fighter tried to approach Russian Defense Minister Sergei Shoigu's aircraft over the neutral waters of the Baltic, but was repelled by 2 Su-27s from the Russian Baltic Fleet. Russia’s Defense Ministry released the video of the incident #Russia#NATO#defensepic.twitter.com/yqreufZmqO