Juicio del «procés» El teniente al frente del 20-S: «Había un riesgo objetivo y evidente de que nos atacaran» El testigo revela que dos compañeras de los Mossos les dijeron: «Si salís con las cajas os matan» Jordi Sànchez «llevaba la voz cantante» de la seguridad y Laplana«acataba» sus decisiones

El teniente de la Guardia Civil que dirigió el dispositivo policial durante los registros en la Consejería de Economía el 20-S ha asegurado este lunes que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez se encargó de las cuestiones relativas a la seguridad durante la jornada en la que la secretaria judicial se vio obligada a abandonar el edificio por la azotea. Tanto era así que «Sànchez tomaba las decisiones» y la intendente de los Mossos Teresa Laplana «las acataba». Así lo ha asegurado el agente durante su declaración en el juicio del «procés», que ha entrado en su séptima semana de celebración y en la que ha desvelado que aquel 20 de septiembre hubo un «riesgo objetivo y evidente de que les atacarían».

El teniente ha relatado cómo desde que llegó la comisión judicial a la Consejería, pasadas las ocho de la mañana, en apenas una hora se fue incrementando el número de concentrados, hasta el punto de que a las 9.15 ya eran medio millar, una cifra que en ese momento parecía grande, pero quedaba todavía lejos de los cerca de 50.000 que llegaron a bloquear la Consejería en el momento más álgido.

El testigo ha relatado cómo desde el primer momento, cuando a Laplana se le pidió que actuara para despejar la entrada por la que tenían que acceder los detenidos, la intendente restó importancia a los incidentes y se negó a tomar medidas al no considerarlo necesario. «Me dijo que no observaba ninguna afectación a la seguridad ciudadana y que iba a mantener la situación; esto me provocó indignación porque (el bloqueo de la entrada) era un elemento objetivo, no una valoración subjetiva».

Un pasillo de voluntarios

El papel de Jordi Sànchez ese día fue crucial. Llevaba «la voz cantante» de la seguridad. Ante el asombro del testigo participaba como uno más en las conversaciones relativas a seguridad que mantenían guardias civiles y mossos. «Pese a decir que tenía una actitud de colaboración, no llegó a plantear a la gente de fuera» cuestiones que habrían supuesto el normal desarrollo del los registros que se estaban llevando a cabo. Lejos de ello, puso condiciones, como que los detenidos (entre ellos, el número dos de Junqueras, Josep María Jové) no accedieran al edificio en vehículos, sino que deberían hacerlo a pie acompañado por guardias civiles de paisano y a través de un cordón creado con voluntarios, no con Mossos, que habría sido lo correcto.

De igual forma, fue también Sànchez quien diseñó un dispositivo de salida de los miembros de la comisión judicial que pasaba por que la secretaria judicial y los agentes de la guardia civil (vestidos de paisano) salieran todos a la vez de la sede de la Generalitat una vez concluido el registro atravesando ese pasillo. Al margen de que esta salida dejaba indefensa a la comitiva, implicaba tener que dejar en el edificio los efectos intervenidos. Y ello, porque , según reveló el teniente, dos agentes de los Mossos que estaban escuchando espetaron al testigo: «¿Estáis locos? Si salís con las cajas os matan».

«Nos habrían machacado»

Una vez terminado el registro, todos los esfuerzos del teniente se centraron en buscar una solución que garantizara la seguridad de todos los presentes, sobre todo después de presenciar cómo a las once de la noche, una multitud agolpada en la entrada de la Consejería intentaba entrar en el edificio. «Vemos una imagen: que la puerta de la consejería que debe medir cinco metros se estaba viviendo abajo. Todos los agentes de las GRS (antidisturbios) sujetamos las puertas para que no se vinieran abajo (…). Si entran podría haber sucedido una desgracia», ha señalado el testigo.

La evacuación se hizo al final en tres fases: primero desalojó la sede la secretaria judicial en las circunstancias que ella misma describió en el juicio (por el teatro anexo al edificio) y luego los agentes de la Guardia Civil en dos tandas: unos a las cuatro de la mañana (entre ellos el testigo) y otros a las siete.

«No pudimos salir antes, nos habrían machacado. Había un riesgo objetivo y evidente de que nos atacaran», ha asegurado el hoy capitán de la Guardia Civil.

Medidas para el «nuevo Estado»

El testigo también ha explicado el transcendente material encontrado en el registro del despacho de Lluís Salvadó, el antiguo responsable de Hacienda de la Generalitat de Cataluña, uno de los hombres fuertes en la preparación del 1-O. Un documento hallado en su despacho, con membrete de la Presidencia de la Generalitat, contenía 176 medidas para la creación de un Estado catalán.

Se dividían en cuatro bloques, según ha detallado el teniente de la Guardia Civil: sucesión del ordenamiento jurídico, apartado en el que se aludía a la declaración unilateral de independencia; reconocimiento internacional del nuevo Estado (con la creación del Ministerio de Exteriores y la gestión de pasarportes); reforma de la administración de la Generalitat (una supuesta absorción de los funcionarios públicos) y medidas sectoriales «para que el nuevo Estado catalán pudiera funcionar». «Todas las evidencias quedaron bajo su custodia», ha señalado.

Otro documento incautado a la secretaria de Salvadó establecía qué personas eran las responsables de aprobar además 41 medidas consideradas urgentes en la transición a la independencia, un proceso que se orquestaba en cuatro fases. Según ese material, los encargados de esos 41 pasos eran el propio Salvadó y Elsa Artadi, la número dos de Junts per Catalunya y hasta hoy mismo consejera de Presidencia. Esa documentación, que se encontraba rota cuando fue hallada, también otorgaba un rol responsable en la noche del 1 de octubre a la Asamblea Nacional Catalana, una de las dos organizaciones que agitó el secesionismo en las movilizaciones.