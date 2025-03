Consejo de Ministros, en directo | Marlaska alega que la cesión se debe a una política de impulso de nuevos equipos

15.40

Acaba la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

15.38

Los distintos detalles sobre el ingreso no se conocerán por ahora. «La vocación es que en la biografía el ingreso mínimo esté el menor tiempo posible», concluye Montero. «Daremos más detalles el viernes porque es una prestación que viene a sumarse a un país donde no se quiere que nadie se quede atrás».

15.35

«El 8M en España tuvieron lugar un número importante de actos públicos donde intervino mucha gente: políticos, sociales, deportivos... Actos políticos donde algunos partidos celebraron un acto importante y lo que a mí me entristece es que todo se focalice en el 8M. Para mí el 8M es el iceberg en las políticas de igualdad de todo lo que nos queda por hacer», apunta Marlaska al ser preguntado por la manifestación celebrada entonces.

15.30

«Quiero manifestar el esfuerzo del Gobierno para proteger a los trabajadores del sector turístico, para evitar que se perdiera tejido turístico», responde la Ministra de Industria, Comercio y Turismo. «Seguimos trabajando en un plan de relanzamiento del turismo, uno de los sectores más afectados. Estamos analizando distintas propuestas». Sobre los protocolos de seguridad, Maroto asegura que el Gobierno no ha cambiado de criterios, que ha sido claro con respecto a los tiempos y que buscan los mejores protocolos para la salud de los viajeros.

15.27

«La Operación Paso del Estrecho es siempre un reto. Suele ser desde junio a octubre, en estos términos no va a poder empezar en junio. Lo que va a determinar cómo se desarrolle es la evolución de la emergencia sanitaria, siempre buscando garantizar la salud pública de todos los ciudadanos», anuncia Marlaska.

15.24

Sobre el cambio de fase, la Ministra de Hacienda cita a Illa: «Se debe a criteros técnicos que indiquen que se está en condiciones de seguir. Doy mi confianza a todos esos criterios que dan la seguridad de que las cosas se hacen con orden». En relación con la decisión adoptada por PP y Ciudadanos en Andalucía, «le corresponde a las formaciones políticas presentes pronunciarse sobre esta cuestión».

15.21

«Siempre hemos dicho que los mejores relatores de cualquier proceso son los ciudadanos porque de forma permanente damos cuenta del avance. Mantenemos firmes nuestros compromisos, que se han visto interrumpidos por la situación actual. Buscamos que la economía pueda recuperarse lo antes posible. En el momento en el que la situación sanitaria esté controlada, sin perder de vista que no tenemos tratamiento, continuaremos con el resto de tareas que teníamos previstas», añade.

15.20

« Era oportuno que el Ministro Marlaska estuviera aquí por las nuevas cuestiones que hemos sumado al Real Decreto», puntualiza Montero.

15.16

El Ministro del Interior vuelve a ser preguntado por el cese y refiere que los cambios se han ido produciendo desde comienzos de año. «La pandemia conllevó que paráramos y atendiéramos la preocupación de todos nosotros. El DAO tenía previsto pasar al retiro el 13 de mayo y se extendía hasta el 2 de junio, ya no iba a formar parte del nuevo equipo. Su relevo estaba señalado. Es un proceso normal. A mí se me indicó que compareciera por el tema de la equiparación salarial».

15.13

«Casado se ha instalado en el no. Es no en todo», añade. «No importa lo que se proponga. Es una estrategia clara de no reconocer y tumbar al Gobierno legítimo de España. La derecha de este país lleva muy mal la constitución de gobiernos que no sean de su color político». Apunta que el Gobierno no está preocupado por las protestas, «está preocupado por el virus».

15.10

«Vamos a continuar en el diálogo», dice Montero acerca de los acuerdos firmados hasta la fecha. «El Gobierno no va renunciar al único instrumento que nos ha permitido preservar la salud de los ciudadanos. Habrá que ver si las cifras sanitarias aconsejan que el Gobierno vuelva a pedir una nueva prórroga. Sin salud no hay economía ni capacidad de continuar los proyectos».

15.07

Al volver a ser preguntado por el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, «nunca pidio su cese. Estamos ante un proceso natural, no hay ninguna relación ni circunstancia a ese respecto. No es perder la confianza ni no perder la confianza, es rodearse de aquellas personas que entienden de mayor confianza para ellos. Pérez de los Cobos tiene un historial ejemplar en la lucha contra distintas organizaciones pero en la Guardia Civil hay muchos profesionales con un historial ejemplar también. Y no, no tengo el informe. Después de más de 30 años como juez, he tenido siempre clara la función del juez y de cualquier poder del Estado. Siendo yo Ministro ninguna circunstancia va a apartarme de mi camino y del equipo que he elegido y del equipo que estoy definiendo. Injerencia es la palabra que no conjugaré nunca».

15.05

«Estamos tratand o demostrar a Japón que hay un proyecto de futuro de Nissan en España . Hemos propuesto que doten de un nuevo modelo a España», apunta Maroto.

15.03

Al ser preguntada por Carles Puigdemont, asegura que «algunos deberían arrimar el hombro» . Muestra su deseo de escuchar de los líderes políticos la necesidad de cuidar la salud de los ciudadanos por encima y por delante de cualquier otra cuestión.

15.00

«Estamos hablando con las demás fuerzas políticas para saber qué opinan sobre esta cuestión», asegura la Minitra de Hacienda y portavoz del Gobierno. «Creemos que todos los grupos tienen una responsabilidad y la decisión se tiene que adaptar a los indicadores sanitarios. Si es necesario, el Gobierno lo solicitará. Conforme nos acercamos a esa última fase, el protagonismo que tienen las comunidades autónomas, cuyas competencias no han perdido nunca, crecerá».

14.56

«El ingreso mínimo vital es un nuevo derecho de los españoles que va a marcar un antes y un después en la lucha contra la desigualdad», dice Montero. «Una de las principales obsesión del Gobierno es la lucha contra la pobreza infantil. Tratamos de evitar errores pasados».

14.52

Además de sus enclaves naturales españoles, la Ministra de Hacienda destaca el buen sistema sanitario que tenemos en nuestro país. «Es una seña de identidad que se ve reforzada». Maroto, por su parte, añade que es necesario ir despacio porque « necesitamos reforzar el sistema para aportar esa fortaleza para que los turistas cuenten con un sistema reforzado que va a ser una garantía».

14.50

«Hemos evolucionado en la recogida de datos que se han publicado«, señala Montero acerca del baile de los datos. «Se han ido añadiendo indicadores que son más cualitativos, que permiten predecir de qué manera se comporta el virus. Entiendo que el cambio de dinámica pueda provocar un desajuste incómodo , pero es imprescindible para que conozcamos cómo está transmitiéndose esta enfermedad. Tiempo habrá de hacer todos los estudios indirectos respecto a mortalidad indirecta y otras tensiones, hoy nos interesa saber si el virus circula en unos niveles que nos orienten a la toma de las diferentes fases que vamos conociendo».

14.48

Marlaska vuelve a hacer hincapié en la renovación de los equipos y desvincula, así, el cese de la investigación de las marchas del 8M solicitadas por la jueza.

14.45

Maroto señala que se está trabajando en reforzar el plan de inversiones para que el futuro de las plantas de Nissan en España esté garantizado. «El Gobierno está defendiendo esos puestos de trabajo», asegura. «Queremos garantizar el empleo, creemos que tienen futuro y lo que falta es una decisión, que esperemos que sea la acertada».

14.40

Acerca del estatuto de los trabajadores, apunta que se están avanando en muchas cuestiones que tienen que ver con la aspiración que dicho estatuto tiene que tener para adaptarse al siglo XXI: teletrabajo, conciliación... Sobre la Agencia Tributaria, asegura que no hay dato para ampliar ese plazo. Y, por último, acerca del fondo de restructuración, Montero señala que se busca que el fondo tenga una cuantía importante para que no supongan un mayor endeudamiento.

14.38

«El PP ha dimitido de su responsabilidad de preservar la salud de los ciudadanos. Era fundamental que los ciudadanos no salieran del confinamiento hace dos días sin orden ni concierto», señala María Jesús Montero. «Además, en ese contexto se producía un ruido respecto a que el Gobierno no iba a cumplir las medidas que tenía acordadas con Unidas Podemos, el Gobierno reafirma ese compromiso».

14.36

«Estamos trabajando en los protocolos comunes para asegurar la transparencia en la movilidad», apunta Reyes Maroto.

14.32

Sobre el cese de Pérez de los Cobos, asegura Marlaska que «ha decidido él mismo». Y acerca de su vinculación al informe del 8M señala que «se están haciendo remodelaciones de distintos cargos, siempre con el impulso necesario con los nuevos equipos. La sustitución es única y exclusivamente debida a esa política razonable de recontitución de nuevos equipos dentro de lo que son el ámbito de confianza que todo dirigente político tiene al hacerse cargo de este cargo».

14.31

Reconoce la labor de Laurentino Ceña, que continuará siendo DAO hasta el 2 de junio.

14.30

Anuncia el nombramiento del nuevo director adjunto operativo de la Guardia Civial, Pablo Salas Moreno. Recalca su compromiso en la lucha contra la organización terrorista ETA. «Su nombramiento se produce en el marco de este nuevo impulso de la Guardia Civil», apunta.

14.26

«Policía y Guardia Civil han incrementado el cariño de los españoles», apunta. «Se desbloquean 247 millones de euros para el aumento de las nóminas de integrantes de ambos cuerpos. Con esta cantidad habilitada hoy, el proceso de equiparación salarial alcanza la cifra acordada en el acuerdo de 2018, verán incrementados sus salarios en un 20%».

14.24

«Es un compromiso de este Gobierno dar una carta de naturaleza importante a la seguridad», apunta. «Hemos hecho un plan de infraestructuras para actualizar sus dependencias, una inversión de más de 600 millones». Habla después sobre la necesidad de dignificar el salario de los profesionales del cuerpo.

14.22

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska agradece el trabajo de todas las autoridades por su trabajo «ingente» y a los sistemas de protección civil activados por la emergencia sanitaria. «Continuaremos trabajando siempre mirando al ciudadano», señala.

14.21

Anuncia que está prevista para este viernes una Conferencia Sectorial de Turismo para seguir trabajando de forma coordinada en la desescalada. «España ha puesto el turismo en la agenda europea postcovid», apunta. En los próximos días anunciarán una campaña para reforzar el vínculo de nuestros principales mercados con España.

14.20

Sobre la movilidad internacional, asegura que están trabajando con los socios europeos para decidir las normas de apertura. «Para ello es necesario que haya garantías de seguridad, que se de capacidad sanitaria y transparencia y que haya un enfoque coordinado y por regiones». Todo ello con el objetivo de evitar rebrotes: «el turismo necesita seguridad».

14.17

Habla sobre la entrada de turistas a partir de junio. «Durante las primeras semanas del estado de alarma no era necesaria la cuarentena, pero a principios de mayo era necesario asegurarnos de que la estrategia de desescalada no se desbarataba. Una cuarentena que se eliminará a partir de junio».

14.15

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, toma la palabra. Habla de las campañas que han llevado a cabo para dinamizar la economía.

14.09

En el ámbito científico: «Se trata de aprobar una autorización para la construcción de virus recombinantes basados en el genoma del coronavirus y se amplía su plazo para el estudio. Para que supongan un avance que nos acerque a una vacuna», apunta. «Será entonces cuando ganemos la batalla al virus».

14.07

En el eje laboral, se da cobertura al personal sanitario y reconocen que las prestaciones a este colectivo cuando han contraído la enfermerdad se considerará accidente de trabajo. En los casos de fallecimiento también se considerará que es un accidente de trabajo hasta cinco años después del contagio. El Real Decreto aprueba que el contagio de sanitarios de la COVID-19 sea considerado accidente de trabajo.

14.06

El Gobierno proroga hasta el 30 de septiembre la contratación temporal de los trabajadores de esta sección. Así se amplía tres meses más para mantener las rentas, mejorar las condiciones y compatibilizar la compensación de prestaciones con un salario en el campo.

14.05

«Van a tener un mes más de carencia de estos intereses», señala. «Hasta ayer se han realizado más de un millón de solicitudes de aplazamiento y ha beneficiado a más de 300.000 autónomos». Sobre el impuesto de sociedades, asegura que podrán presentarse con las cuentas que se tengan en ese momento.

14.03

«Este Gobierno defiende la necesidad de poner en marcha un fondo de reconstrucción que permita relanzar a Europa», señala Montero. «Mañana se presentará esta línea a la altura del desafío al que nos enfrentamos». er

14.01

La Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno anuncia que el Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros diez días de luto ofic ial por las víctimas del coronavirus. «Es un homenaje a quienes apostaron por dejar atrás la España dividida y trabajaron duro para sentar las bases del estado que conocemos hoy. Honraremos su memoria como merecen».

14.00

María Jesús Montero da la bienvenida a los periodistas y agradece su labor a los medios de comunicación. Anuncia que seguirán llegando preguntas por videoconferencia.

13.57

Comienza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

13.40

El Gobierno tiene previsto declarar hoy en el Consejo de Ministros diez días de luto oficial por las víctimas del coronavirus , el periodo de duelo más prolongado de la reciente etapa democrática de España, según anunció el pasado sábado el presidente, Pedro Sánchez.

13.20

Marlaksa no estaba previsto que compareciese en un primer momento, pero ha sido añadido a la rueda de prensa poco después de conocerse la dimisión del número dos de la Guardia Civil por la «injusta» destitución de Diego Pérez de los Cobos.

13.13

Comparecen a partir de las 13:30 la ministra portavoz, María Jesús Montero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.