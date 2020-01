Salvador Sostres SEGUIR Actualizado: 06/01/2020 14:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si tu hija te pregunta qué es un rey, o para qué sirve, o si la monarquía es una antigualla, ponle las imágenes de Felipe VI esta mañana recalcando el compromiso de las Fuerzas Armadas con España y su Constitución, elogiando muy expresamente a la Guardia Civil y también a la OTAN y nuestro papel en ella. En nuestra historia más reciente, cuando más se ha tambaleado España, más ha notado la presencia de su Rey como un padre, como un guía, como el suelo de una nación dispuesta a permanecer más allá de sus traiciones, sus contradicciones y sus desventuras.

Cuando tu hija te pregunte si los reyes no son figuras carísimas, inútiles y obsoletas, ponle en el iPad el discurso del 3 de octubre de 2017, defendiendo la democracia y la libertad como su padre lo hizo el 23-F; y ponle a continuación la intervención de ayer en el Congreso de la representante de Bildu y como respuesta el discurso de esta mañana y explícale lo mucho que a los españoles nos costó conseguir la libertad y asegurar la paz, y que ésta es la era en que más tiempo hemos vivido libres y sin matarnos y ha sido bajo el abrigo de dos reyes extraordinarios: Juan Carlos I y su hijo Felipe VI. Nunca nos han fallado y siempre han estado exactamente donde les hemos necesitado. Nunca se han creído más importantes que nuestra libertad y la han defendido como el tesoro más preciado de sus vidas.

España le debe a sus dos últimos reyes la democracia y la libertad. La Transición es un logro que todo el mundo reconoce como ejemplo de civilización, todo el mundo menos los comunistas, que nunca la hicieron, y continúan anclados en su totalitarismo resentido y sanguinario. A Felipe VI no le ha correspondido realizar otra Transición pero sí transitar en los años más peligrosos y truculentos y ha sabido, con aplomo y ternura, tirar de su pueblo hacia la luz. Es importante que tu hija lo sepa, y que se lo cuentes.

El Rey es una las pocas historias hermosas que los españoles podemos contarnos en este momento tan triste de nuestro destino. No la ocultemos. No renunciemos a defenderla. No digamos que no nos queda esperanza, proyectémonos en ella.

