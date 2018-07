Santamaría responde a Casado: «Acepto el debate sin problema, pero prefiero un diálogo para el acuerdo» Advierte de que sus adversarios son Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, y no compañeros del partido

Soraya Säenz de Santamaría ha continuado hoy su campaña para la segunda fase de las elecciones internas del PP, y lo ha hecho en Coslada, donde ha dado un paseo y ha tenido un encuentro con afiliados del partido. Ahí ha contestado a Pablo Casado, que en la entrevista que publica ABCha pedido un debate con ella. «Acepto el debate sin problemas, pero prefiero un diálogo para el acuerdo», ha señalado.

Säenz de Santamaría no ha querido contestar directamente las críticas que le ha realizado Casado, y ha subrayado que ella quiere hacer una campaña en positivo. Sus adversarios, ha insistido, no son sus compañeros, sino Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera.

«Me planteé toda la campaña en positivo, en esta segunda fase, además de en positivo la campaña debe ser de integración, de unidad de partido y nunca voy a criticar a ningún compañero. Mis adversarios son los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, los independentistas y los populistas de Pablo Iglesias. Por tanto, yo creo que estamos aquí para unir al partido, para tener muy presente lo que hemos hecho por España cuando hemos gobernado, y lo que hacemos por todos y cada uno de los municipios y comunidades autónomas, donde gobernamos, como es el caso de Madrid», ha explicado ante los medios.

Respecto a la petición de debate que le ha planteado Casado, ha contestado así: «Lo que hay que hacer es abrir un diálogo sincero para el acuerdo. A mí lo que me gustaría abrir es eso. Un diálogo para construir y para unir».

Santamaría ha recordado la experiencia que tiene en debates parlamentarios: «Indudablemente tengo mucha experiencia en los debates, y para mí no es ningún problema, al contrario, estoy muy acostumbrada a debatir en el Parlamento. Y además he debatido con quienes van a ser nuestros próximos adversarios en unas elecciones, que son Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Yo he debatido con los tres. Por tanto, eso para mí no es ninguna cuestión. Pero entre la división y el acuerdo, yo soy de las del acuerdo. Y me gustaría abrir un diálogo sincero para acordar. Podemos debatir ideas para acordar y encontrar puntos de unión, que son muchísimo, más que las diferencias».

Ante la pregunta directa de si acepta o no ese debate, ha respondido: «Lo acepto, sin ningún problema, pero prefiero un diálogo abierto para el acuerdo. Los debates son para confrotaciones ideológicas con el adversario y en nuestro partido deberíamos plantear el debate como diálogo sincero para el acuerdo».