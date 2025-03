Sánchez y Torra presiden hoy la mesa de negociación sin acordar previamente los temas a abordar

Sin más aspiración real de no romper la negociación antes de que ésta empiece siquiera a desarrollarse, las delegaciones del Gobierno central y de la Generalitat de Cataluña se reúnen esta tarde en La Moncloa. No hay ni siquiera un orden del día para abordar esta cita. Y no lo hay porque, por no haber, no hay ni siquiera un consenso sobre qué cuestiones deben abordarse en esta mesa. Y cuáles despejar a otros espacios.

La consigna en ambas partes es la de no romper. Preservar este foro para intentar capitalizar, cada uno a su manera, la bandera del diálogo de cara a los próximos comicios autonómicos en Cataluña. No obstante, la voluntad del Gobierno por ganar tiempo y no arrancar un foro que tiene pocas perspectivas de funcionar quedó de manifiesto hace unas semanas, cuando el presidente catalán, Quim Torra, anunció que anticiparía las elecciones. Desde La Moncloa se intentó entonces posponer la apertura de esta mesa de negociación hasta que las nuevas elecciones derivasen en un nuevo gobierno en Cataluña. Ya sin Torra en la ecuación.

La presión de ERC anuló ese movimiento . El Gobierno rectificó de inmediato, dejando muy claro que su prioridad es poder seguir vendiéndose en Cataluña como un Gobierno distinto al de Mariano Rajoy. Aunque para ello tenga que tragarse muchos sapos. Incluida la presencia en la mesa de negociación de Josep Maria Jové, quien fuera número dos de Oriol Junqueras, considerado arquitecto del referéndum ilegal, y con causa judicial abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. «Nos sentamos dos gobiernos. Para el Gobierno lo importante es lo importante», dijo ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Para La Moncloa lo importante es arrancar la mesa «de manera formal» e insisten en que «todo lo demás es bastante secundario»

Se impone ahora en todas las partes el tacticismo. El Gobierno, representado por PSOE y UP, actúa por ahora con aparente unidad. En el mundo independentista se intenta preservar también la frágil unidad. Ninguno quiere asumir el coste de romper este foro, aunque todavía no se sepa muy bien para qué va a servir.

Sin orden del día

La ausencia de orden del día refleja a la perfección el deseo de ambas partes, por ahora, de no chocar antes de empezar. Porque un debate al respecto habría concluido sin acuerdo. La Generalitat sigue empeñada en que la reunión se centre, principalmente, en dos asuntos: la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña y la puesta en libertad de los condenados por el 1-O, que deberían mantener su expediente judicial limpio (amnistía). Así lo reiteró Meritxell Budó, ayer, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno catalán.

Tras reconocer que no habrá orden del día ni guión establecido en el encuentro en La Moncloa, la portavoz de la Generalitat indicó que «la parte catalana va a negociar desde la unidad de acción» para resolver «el conflicto político». Los independentistas acuden a la cita con la idea de aparcar en la Comisión Bilateral los 44 puntos «para el reencuentro» propuestos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Barcelona a primeros de mes.

En La Moncloa, una vez pasado el trago de aceptar al imputado Jové, se insiste en que «el mejor orden del día es sentarnos y escucharnos» . Para La Moncloa lo importante es arrancar esta mesa «de manera formal» e insisten en que «todo lo demás es bastante secundario». «Solo se puede avanzar empezando», dijo ayer Calvo, que para esta primera cita espera «una reflexión sobre cómo ha llegado esta situación aquí». Y aquí el Gobierno apunta a la «vulneración del sistema constitucional» por el independentismo. Pero quiere centrarse en la «desidia y falta de diálogo» del anterior Gobierno, el del PP.

Desea el Gobierno que la discusión se sitúe en torno a la «agenda para el reencuentro». El documento de 44 medidas que Sánchez entregó a Torra, que entiende el Gobierno que consiste en «respuestas muy concretas en torno a acumulación de preguntas y de expectativas». No hay por tanto voluntad por parte del Ejecutivo de entrar a abordar ahora debates como la reforma del Estatuto de Autonomía o la Constitución como respuesta a los planteamientos independentistas.

Está por ver, sin embargo, qué recorrido tienen encuentros entre gobiernos de cara al futuro, después de que la delegación de la Generalitat esté formada por diputados y personas de confianza de Carles Puigdemont, que no forman parte del gobierno catalán. La cita electoral al Parlamento de Cataluña distorsionará las próximas citas, ya sin Sánchez ni Torra.

En este sentido, la presencia en la reunión de hoy de Jordi Puigneró , consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, cobra importancia en tanto que suena como sustituto de Torra y ticket electoral con Puigdemont. De hecho, una vez anunciado que ni Torra ni Pere Aragonès (ERC), vicepresidente autonómico, acudirán a las próximas citas entre los gobiernos, la mesa de diálogo pierde fuerza política y su continuidad está en duda.

Esta situación complica la posición del PSOE y el Ejecutivo de Sánchez, que a día de hoy no saben quién liderará a partir de mañana los contactos por la parte de la Generalitat. El Gobierno tampoco sabe todavía quién se quedará por su parte, ya que Sánchez solo participará en la primera reunión. Sin Torra y Aragonés al otro lado de la mesa el foro queda muy condicionado a la hora de alcanzar acuerdos.

Torra comparecerá desde La Moncloa

La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, informó de que, tras la reunión entre gobiernos, el presidente de la Generalitat comparecerá ante los medios de comunicación para explicar su punto de vista del desarrollo del encuentro. Aunque la Generalitat dispone de una delegación en Madrid, en la calle Alcalá, Torra comparecerá ante los medios en La Moncloa, tras «la sesión de trabajo».

La Generalitat confirmó posteriormente que Torra haría uso de la sala de prensa de La Moncloa. Desde que lo hiciera Artur Mas en el año 2012 un presidente de la Generalitat no comparecía en alguno de los espacios de la presidencia del Gobierno. Por parte del Gobierno no se ha especificado cómo se informará al término de la reunión, aunque ayer fuentes gubernamentales apuntaban a una posible comparecencia de la portavoz María Jesús Montero .

