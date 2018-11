Sánchez viajará este lunes a Marruecos y ha pedido audiencia a Mohamed VI El presidente confirma que si no hay apoyos, no presentará los Presupuestos: «No vamos a marear a los españoles»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes en Antigua (Guatemala) que el próximo lunes viajará a Marruecos, donde se reunirá con el primer ministro, Saadedín Ozmani, y que ha solicitado una audiencia con el Rey Mohamed VI. Este será el primer viaje del presidente del Gobierno a Marruecos desde que llegó a La Moncloa el pasado mes de junio. Sánchez viajará a Rabat acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sánchez hizo este anuncio en una rueda de prensa ofrecida durante la Cumbre Iberoamericana. El presidente del Gobierno abandonó la sesión plenaria antes de que terminara, en la que seguía el Rey, para comparecer ante los periodistas. Preguntado sobre las posibilidades que tenía de que el Rey de Marruecos le recibiera, dado que no recibe a nadie desde hace meses, respondió: «He solicitado la audiencia y punto».

En la misma rueda de prensa, Sánchez ha confirmado que el Gobierno no llevaría los Presupuestos al Congreso de los Diputados si no consigue reunir suficientes apoyos, aunque ha restado importancia a este hecho. «Lo importante es si se van a materializar las grandes políticas que están escritas en ese acuerdo presupuestario, y la respuesta es sí. ¿Cómo? Pues esperemos que sea a través de un acuerdo presupuestario con distintas fuerzas parlamentarias o, si no, a través de decretos-ley».

Sánchez insistió en que «si no lo hacemos de una manera, lo vamos a hacer de otra», pero los españoles «se merecen unos buenos presupuestos, y estos no lo son». Por lo tanto, si el Congreso «los rechaza», el Gobierno «cogerá las cosas que son importantes y las llevara vía reales decretos-leyes». insistió. Según Sánchez, algunos grupos que no apoyan los Presupuestos, acabarán dando su apoyo a los reales decretos ley.

Preguntado sobre si el Consejo de Ministros va a aprobar el proyecto de Presupuestos para llevarlo al Congreso, si no tiene la certeza de que cuenta con apoyos suficientes de partidos nacionalistas, Sánchez respondió: «Soy muy claro; nosotros no vamos a marear a los españoles».