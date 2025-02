Sánchez rectifica y hace suya la propuesta de Feijóo para bajar el IVA de la luz al 5 por ciento

Pedro Sánchez se ha enfrentado este miércoles a la primera sesión de control en el Pleno del Congreso después del batacazo del PSOE en las elecciones andaluzas del domingo. El presidente del Gobierno ha vuelto a despreciar la mano tendida del Partido Popular para pactar las medidas anticrisis que se aprobarán en sábado en el Consejo de Ministros. Eso sí, ha anunciado que el Gobierno bajará el IVA de la luz del 10 al 5 por ciento , en un intento por ganarse el apoyo de los grupos parlamentarios a su decreto ley en un momento muy delicado para el Ejecutivo. Sánchez hace suya así una de las medidas que propuso Feijóo para luchar contra la crisis y la subida de precios.

El anuncio de Sánchez sorprendió al PP, no tanto porque no reconociera que la propuesta venía de Feijóo, sino porque hace apenas dos semanas el Gobierno rechazó por completo esa posibilidad. Lo ha recordado el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto : «Esto es lo que me dijo Ribera cuando le pedí que bajasen el IVA de la luz al 5 %: que la propuesta era cosmética. Vamos, que el PP estorba. Pues lo acaba de proponer Sánchez como idea suya. No tienen límite para los bandazos y contradicciones»

En la primera pregunta de la sesión de control de este miércoles, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra , ha reprochado a Sánchez que aún no haya reaccionado ante la debacle del PSOE en Andalucía. «Mientras suma derrotas, los españoles multiplican sus problemas », ha advertido. Por eso, ha subrayado que los ciudadanos tienen derecho a saber si su presidente hace autocrítica. «¿Qué más tiene que pasar para que usted rectifique?»

Sánchez ha tirado del «genial» Saramago para recordar que «las derrotas tienen algo positivo, nunca son definitivas, y las victorias tienen algo negativo, jamás son definitivas. Conviene recordarlo en los buenos y malos momento»

«Reconocemos la victoria del señor Moreno Bonilla , es lo que tiene la democracia, reconocer la legitimidad del Gobierno que salga del Parlamento de Andalucía, lo digo porque ustedes no reconocen la legitimidad de este Gobierno», ha asegurado Sánchez sin despeinarse, a pesar de lo incierto de esa acusación.

«Usted no tiene remedio», le ha replicado Gamarra. «Lo que necesitan los españoles es un presidente con menos soberbia, más humildad y más sentido de la realidad , y que pase página de la frivolidad». Gamarra ha hecho esta lectura de las elecciones andaluzas: «Las urnas constataron que el Gobierno Frankenstein es un proyecto fracasado y y agotado. Y usted responde con más de lo mismo. Con ideología por encima de la economía».

Gamarra ha recordado que el sábado el Gobierno aprobará un nuevo decreto con medidas anticrisis: «¿Con quién han contado?», ha preguntado a Sánchez. Y ha subrayado que al PP ni siquiera le ha llamado. La portavoz del PP ha mostrado la disposición de su grupo a hablar de esas medidas. Ha aprovechado para preguntar a Sánchez si al menos se ha leído la propuesta de pacto por la defensa nacional que Feijóo le envió hace una semana.

Pero Sánchez ha vuelto a despreciar esa mano tendida del PP. De nuevo ha culpado a la pandemia, al volcán y a Putin de los problemas que sufren los españoles, y ha asegurado que en estos 30 meses el Gobierno ha tendido puentes a agentes sociales, gobiernos autonómicos y a los grupos. A partir de ahí, ha atacado al PP por pedirle que rectifique. No sabe en qué tiene que rectificar y ha acusado a los populares de pretender que cambie hacia un «retroceso social».

Rufián, los melones, las sandías y las cerezas

El presidente del Gobierno se ha reservado el anuncio de su medida de la luz para la siguiente pregunta, la que le ha formulado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián . Este, con su sobreactuación habitual, ha recordado lo que cuesta hoy un melón, una sandía o medio kilo de cerezas y le ha advertido a Sánchez de que la subida de precios puede acabar con su Gobierno y con ellos también.

Sánchez, que está viendo cómo se queda si el apoyo de sus aliados de manera acelerada, ha anunciado la rebaja del IVA de la luz del 10 al 5 por ciento, después de la bajada que se efectuó hace un año desde el 21 por ciento.

«Por eso vamos a ayudar a familias», ha asegurado Sánchez, quien ha expresado su deseo de que los grupos parlamentarios, «en vez de criticar y quejarse, apoyen este decreto».

