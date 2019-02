El día que Sánchez exigió convocar elecciones a Rajoy si no sacaba adelante los Presupuestos El ahora presidente del Gobierno llegó a pedir al popular una moción de confianza si no era capaz de aprobar las cuentas del Ejecutivo el pasado mes de marzo

ABC

Actualizado: 13/02/2019 20:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Gobierno se enfrenta a una semana crucial para el futuro de la legislatura. El «no» del Congreso a las cuentas del PSOE han sentenciado una legislatura que lleva meses superando escollos por la mínima. El viernes es el día clave para conocer cuál es el próximo paso del Ejecutivo y saber si finalmente hay comicios este año. No hace mucho tiempo, hace tan solo un año, Pedro Sánchez tenía claro qué es lo que debería hacer Mariano Rajoy cuando era presidente del Gobierno si no conseguía sacar adelante sus Presupuestos Generales del Estado: convocar elecciones anticipadas.

O Presupuestos o elecciones. Si Rajoy no aprueba los Presupuestos le exigiremos que se someta a una cuestión de confianza. Si la pierde, no tendrá excusa para no convocar elecciones. pic.twitter.com/VS3pJjE9sN — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 5 de marzo de 2018

El ahora presidente del Gobierno acusaba en marzo de 2018 a Rajoy de ser «un conductor dormido al volante de un país» por no conseguir apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos e incluso llegó a exigir una cuestión de confianza al expresidente del Gobierno si fracasaba en la votación de las cuentas y se negaba a adelantar las elecciones.

«Vivimos en una democracia parlamentaria. Si no puede presentar su principal ley tiene como obligación constitucional y para con la ciudadanía», dijo Sánchez. «Si la pierde, el señor Rajoy no tendrá ninguna excusa para no anticipar las elecciones».

El PSOE llegó a registrar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos un poco después por considerarlos «profundamente antisociales» y porque, según argumentaba, carecían de medidas para avanzar hacia la transformación del modelo productivo español. «Es un presupuesto ideológico, antisocial, que no aborda las urgencias de hoy», declaró.

Con el paso de los meses, y viendo que con toda probabilidad las cuentas no saldrían adelante, la ministra de Economía abrió la puerta a prorrogar los Presupuestos del PP como plan b, en vez de convcar elecciones. «El Gobierno español está por supuesto determinado a tratar de llevar adelante el plan presupuestario en que estamos trabajando», dijo, pero «si al final no se hiciese, pues el sistema que tenemos prevé (...) la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios». No sería la primera vez que sucediera, explicó.