Convergència supo del presunto acoso al poco de producirse la dimisión de su protagonista hace dos meses . Coleccionó los detalles y los filtró al periódico «Ara» para que publicara la noticia en la fecha más sensible. El presidente de la Generalitat se ha cobrado la cabeza de todo un consejero de ERC, en agradecimiento por las veces que Esquerra le ha dejado solo en el Parlament. Una vez más los convergentes se han aprovechado del complejo de inferioridad de los republicanos y les han empujado hasta el rincón más incómodo, hasta doblegarles. Estos chicos de Esquerra son unos perdedores.

Ayer por la mañana, al ser advertidos de que Torra y Puigdemont saldrían de cacería contra su consejero , y preguntados por si presentarían batalla, respondieron que eran inventos de la prensa españolista y que no iban a enzarzarse con sus socios en una estéril «pelea de patio de colegio». Se olía el cadáver a lo lejos. Y lo más grave no es que no pudieran evitarlo, sino que ni siquiera lo vieran venir. Lo que Torra le pasó por alto a la CUP, con su alcalde acusado de lo mismo, y al que volvió a presentar en las elecciones municipales de 2019, le ha servido de munición para llevarse por delante al ya exconsejero Bosch y debilitar a Junqueras que, apoyando lo que más que una dimisión ha sido una ejecución sumaria, ha tomado su enésima decisión debilucha y equivocada. Es así como se pierden las elecciones.

En Esquerra supieron enseguida que Convergència se había enterado del caso y en lugar de propiciar una detonación controlada esperaron a ver si sus enemigos se olvidaban de lastimarles , y se las dieron de disimulados sin ninguna capacidad de anticipación ni cálculo alguno de daños. De fondo -aunque supongo que a nadie le importa-, he de decir que todo lo que hizo el presunto acosador fue tratar de invitar a cafés y a cenar a una empleada.