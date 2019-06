Rivera lo fía todo al envejecimiento del PP Condiciona toda su estrategia en no fallar al electorado de centro derecha convencido en que demográfica y sociológicamente superará al PP a corto plazo

Reflexionaba estos días Juan Claudio de Ramón, prometedor diplomático español, que en España «un programa de centro no te hace un partido de centro». Lo que te hace de centro, explica, es la posición: «Poder dar gobiernos a izquierda y derecha. Pensamos posicionalmente». Desde esos parámetros no existe lugar a dudas. Ciudadanos no está en el centro. Y esa deriva se ha ido consolidando en la perspectiva que los tienen de la formación. Así lo muestran los sondeos del CIS desde hace cinco años.

Y aunque Ciudadanos sigue reivindicándose como un partido de centro, la estrategia hacia un posicionamiento hacia la derecha no es ningún accidente. Es, ni más ni menos, que la apuesta de Albert Rivera por disputar la presidencia del Gobierno en el próximo ciclo electoral. Tras las semanas de más desgaste interno que se recuerdan, el presidente del partido está «más convencido que nunca» de su estrategia, que pasa por erigirse en alternativa a Pedro Sánchez.

Estamos claramente ante un giro posicional, estratégico. Y no tanto programático. No debemos olvidar que el dimitido Toni Roldán, encuadrado en el sector progresista y aquejado de incomodidad por la dependencia pactista respecto de Vox, era el responsable del programa del partido.

El afán de algunos sectores en favor de un pacto PSOE-Cs no encontrarán consuelo en el corto plazo en la política española. No es voluntad del candidato a la investidura, Pedro Sánchez, plantear una oferta de coalición a Ciudadanos. Tampoco nada hace pensar que Albert Rivera la fuese a aceptar. Rivera ha hecho girar su nave en una dirección muy clara, dejando desconsolados a partidarios mediáticos y, como se ha visto, incluso a compañeros de partido que desearían verlo ya como vicepresidente de Pedro Sánchez. «Somos un partido alfa del sistema», defiende un dirigente muy cercano a Rivera, que rechaza que el partido tenga que resignarse a ser muleta de los dos grandes. Aunque por el momento lo es. Y casi en exclusiva del PP. Rivera solo valoró un acuerdo con el PSOE en Aragón. Pero luego nunca llegó a trabajarse en esa vía.

En la decisión de Rivera, labrada durante meses y no fruto únicamente del resultado del 28 de abril, hay elementos de rechazo a la figura del actual presidente. Especialmente de animadversión a la política territorial del PSOE. Pero no es menor en ese rechazo el análisis que Rivera hace de sus compañeros de viaje por el flanco derecho. Él está convencido que «sociológicamente podemos pasar al PP pronto en unas generales». La confianza de que el paso del tiempo hará mayoritario el dominio que ya ha demostrado sobre el PP en las franjas de edad inferiores a los 55 años. Ese paso del tiempo cree que consolidará algo que Rivera ya entiende como una realidad: la derecha en España es liberal pero no conservadora.

«Si lo hacemos bien y el PSOE como es natural baja por desgaste, habrá partido. Los gobiernos desgastan mucho hoy en día. Y sobretodo en la izquierda desmovilizan a su electorado», explican en su entorno.

Está convencido de que el PP no se recuperará. Por eso sus pasos se encaminan a no decepcionar al votante de centro derecha. Ese ánimo opera en la investidura: «Un PP molido de corrupción y en caída libre y un Vox dentro del Congreso con Cs anulado para el centro derecha es el sueño de Sánchez para gobernar 20 años», reflexiona una persona cercana, que intenta plasmar su decisión con parámetros de responsabilidad y no solo estratégicos: «La oposición en España no puede ser Vox. Hace falta una oposición firme pero de Estado. Que sea alternativa al PSOE en cuatro años».