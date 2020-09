Rivera: «Rajoy me ofreció ser vicepresidente, pero lo rechacé por la corrupción del PP» Admite en «Un ciudadano libre» dos «errores», pero obvia la crisis interna en Cs

Albert Rivera presentó ayer en Madrid, en la Casa América, ante una gran expectación mediática, su libro «Un ciudadano libre» (Espasa, 2020), en el que relata en primera persona las impresiones cosechadas en sus trece años de paso por la política. Con alguna que otra contradicción y omisión, pero también con detalles desconocidos que no trascendieron a la opinión pública, el expresidente de Ciudadanos (Cs) pretende pasar página de una vida a la que, advierte, no volverá. El destino –y la crisis del coronavirus– han querido que el ejemplar llegue a las librerías cuando se cumple un año del final del plazo para evitar la repetición electoral del 10-N: su tumba política.

«Me queda una oportunidad más: o llego a la Presidencia del Gobierno en las siguientes, o me marcho»

«Clavé los codos en la mesa, agaché la cabeza y me puse a llorar»

Emocionante y sincero, Rivera dedica a su adiós uno de los dieciséis capítulos del libro. Como publicó ABC seis días después de su dimisión, la suya fue una decisión sopesada. Ya después de las elecciones del 28-A, comunicó a José Manuel Villegas y a Malú que haría un último intento para ser presidente y que, si no lo lograba, iba a abandonar la política. A sus padres les comunicó su renuncia por WhatsApp unas horas antes de hacerla pública. Después, en la reunión extraordinaria de su ejecutiva, apenas pudo pronunciar palabra antes de sucumbir a la emoción: «Me voy. No puedo más». Rivera dedica unas cariñosas palabras a Villacís y a Bal, y lamenta que se filtrase la noticia minutos antes. También agradece a Casado las palabras de reconocimiento hacia él en la investidura de Sánchez.

«Sánchez tiene un plan que gira alrededor de una idea que le beneficia a él y que perjudica a España: alentar el guerracivilismo»

«Dos errores evidentes»

En Cs siempre han pasado de puntillas por los «errores» que les llevaron a perder 47 diputados entre abril y noviembre del 2019. Rivera reconoce en su libro «dos errores evidentes». El primero, no haberse percatado en julio, con la investidura fallida, de que la intención de Sánchez era «repetir elecciones». El segundo, en «un escenario de polarización», levantar el veto al PSOE a una semana de esa repetición electoral: «Levantar la bandera blanca en un país atrincherado me costó la muerte política». Contrasta su apuesta por tejer acuerdos –sin populismos «de extrema izquierda ni de extrema derecha»–, con su aval al «no» a Sánchez, a quien acusa de tener un «plan» de «guerracivilismo» que pasa por hacer fuerte a Vox para movilizar al votante de izquierdas por «el miedo» a Abascal.

«A Rajoy y al PP les preocupaba más la supervivencia de su partido que un gobierno de Sánchez»

«Punto y final»

«Puso punto y final a nuestra relación», sentencia Rivera, al relatar la moción de censura de Sánchez contra Rajoy, de la mano de Podemos y separatistas. El expresidente de Cs admite que estaba dispuesto a abstenerse si se convocaban elecciones de inmediato, pero que los apoyos de Sánchez provocaron que su relación con él pasara «de más a menos y de menos a nada». A Rajoy le recrimina no haber convocado elecciones por temor a que Cs superase al PP.

«No podía imaginarme justificando la Gürtel»

Rivera pudo ser vicepresidente del Gobierno, pero con Rajoy, no con Sánchez. El expresidente de Cs agradece en su libro a Rajoy su oferta de hacerle vicepresidente, pero apunta que la rechazó para no verse «salpicado» en los casos de corrupción del PP. Al contrario que con Sánchez, cuenta que su relación con Rajoy fue de menos a más, que le escribió para darle ánimos tras su dimisión y que han almorzado varias veces desde entonces.

«Los socialistas no nos ofrecieron nada»

La «generosidad» de Rajoy, de nuevo, se opone a la de Sánchez. Rivera garantiza que desde La Moncloa se puso en marcha una maquinaria en mayo del 2019 para que, mientras el PSOE negociaba con Podemos, se filtrase a los medios que en realidad quería pactar con Cs. Rivera sostiene que «los socialistas nunca» les ofrecieron «la posibilidad de negociar nada», pero lo cierto es que Cs mantenía entonces un veto al PSOE que no levantó hasta septiembre. Por ello, Rivera asume como fallo no haber «desenmascarado» a Sánchez antes y haber demostrado que no tenía intención de pactar con él. Sánchez despachó la oferta de desbloqueo de Rivera en vísperas de la repetición electoral con una llamada de «diez minutos» en la que se limitó a decir «no». También le dijo entonces que su preferencia para los PGE era Podemos.

«A algunos poderosos se les encendieron las alarmas cuando Cs decidió ser una opción real de gobierno»

«¿El hombre del Ibex?»

Rivera rechaza haber sido impulsado por el Ibex 35 y subraya que jamás «financiaron» a Cs. De hecho, el expresidente es muy crítico con las presiones que recibió por parte de grandes empresarios y de la patronal cuando sumaba 180 escaños con el PSOE. Según él, Cs se volvió «incómodo» cuando rechazó ser una mera «bisagra».

Sin crisis interna

Lo más sorprendente de «Un ciudadano libre», quizás, es la ausencia de la más mínima referencia a la crisis interna que estalló en Cs cuando Roldán dimitió en desacuerdo con el giro a la derecha del partido y su estrategia de intentar superar al PP –táctica que sí se refleja en el libro–. Ni Roldán, ni Nart, ni Pericay ni De la Torre, que dimitieron por la deriva de Cs, son mencionados en el ejemplar. Tampoco Igea, hoy vicepresidente autonómico. Solo se salva Luis Garicano, a quien reconoce por su contribución económica.