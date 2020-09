El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude este mediodía a la sede del gobierno madrileño en la Puerta del Sol para reunirse con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con el propósito de analizar conjuntamente la evolución de la pandemia de Covid-19 en la región. Sánchez y Ayuso se verán las caras a las 12 horas tras acordar esta cita personal en pleno auge de casos en Madrid, que han motivado que el Ejecutivo autonómico haya aprobado nuevas restricciones de movimiento para las 37 áreas de salud más afectadas por el coronavirus.

13.26 Sánchez y Ayuso acuerdan crear un espacio de cooperación que se reunirá semanalmenteEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, han acordado crear un 'espacio de cooperación' entre el Ejecutivo central y el regional, que se reunirá semanalmente, con el objetivo de "coordinar y planificar respuestas contra la pandemia". Estará compuesto por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, así como por el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Este grupo contará con un portavoz técnico sanitario para atender las demandas informativas de la sociedad. Informa Víctor Ruiz de Almirón.13.20 Aguado celebra la reunión de Sánchez y Ayuso y subraya que "no hay tiempo para luchas partidistas"El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha tildado de "buena noticia para Madrid y para España" la reunión que mantienen este lunes el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. "No hay tiempo para luchas partidistas. Debemos centrarnos en contener la expansión del virus. Todavía estamos a tiempo", ha escrito el dirigente regional. Informa Europa Press.13.12 Fuentes de ambos Ejecutivos han informado poco antes de las 13.00 horas, antes de que hubiera pasado siquiera una hora desde el inicio de la reunión entre los mandatarios, de que Sánchez y Ayuso ya habían alcanzado un acuerdo. No obstante, no han ofrecido más detalles al respecto. En los próximos minutos habrá una comparecencia conjunta.

13.07 Comunicado de MoncloaEl presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid han alcanzado un acuerdo durante el encuentro que mantienen en la Puerta del Sol.12.54 Día 1 de las nuevas restriccionesEl objetivo de la reunión, según ambos gobiernos, es el de "doblegar la curva" de la segunda ola del coronavirus, que está afectando especialmente a la Comunidad de Madrid. Hoy han entrado en vigor las nuevas restricciones de movilidad en la capital. ABC ha estado en dos de los puntos con más población afectada: Puente de Vallecas y Fuenlabrada. Primer día de controles en los barrios confinados: «¿No tiene usted justificante? Hoy pase, pero el miércoles le multaremos»Ver artículo 12.43 "Sánchez mentiroso"Los manifestantes concentrados en los alrededores de la sede del Gobierno regional madrileño muestran pancartas y protestan en contra de la gestión de la pandemia por parte del Gobierno. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez EFE/Rodrigo Jiménez

12.32 La llegada de Sánchez A su llegada a la Puerta del Sol, el presidente ha recibido abucheos y pitidos por parte de un grupo de manifestantes concentrados en la plaza, convocados por el sindicato apoyado por Vox, 'Solidaridad', para protestar por la gestión de la pandemia por parte del Gobierno central.

12.26 Sánchez saluda a Ayuso con la mano en el corazón tras su llegada a Sol | Foto: EFE/Emilio Naranjo12.24 Sánchez firma el libro de autoridades en presencia de Díaz Ayuso antes de comenzar la reunión | Foto: EFE/Emilio Naranjo12.19 Una recepción "de corazón"Díaz Ayuso y Sánchez se han saludado a las puertas de la Casa de Correos, en la Puerta del Sol, llevándose la mano al corazón, un saludo recomendado por la OMS. Tras el saludo, ambos se han dirigido al despacho de la presidenta. El vicepresidente Ignacio Aguado y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, han acompañado a Ayuso durante la recepción y el saludo.12.12 Comienza la reuniónEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, han comenzado su reunión con el propósito de analizar conjuntamente la evolución de la pandemia de Covid-19 en la región. Centenares de personas se han desplazado a la Puerta del Sol y un grupo ha recibido al presidente con pitos y gritos de "Gobierno dimisión".