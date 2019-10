Puigdemont anuncia una asamblea de cargos electos como respuesta a la sentencia del Supremo El expresidente de la Generalitat, huido de la Justicia española en Bruselas, ha negado su relación con los CDR acusados de terrorismo

Europa Press Bruselas Actualizado: 01/10/2019 19:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha anunciado este martes la convocatoria de una asamblea de cargos electos de Cataluña para preparar la fase posterior a una eventual sentencia condenatoria del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista

Así lo ha anunciado el líder independentista en una rueda de prensa después de la reunión que ha mantenido en Bruselas el llamado Consell per la República. Este «espacio», ha explicado Puigdemont, debe sumar «todas las legitimidades» de representación en la comunidad autónoma y debe decidir y aprobar «la nueva estrategia» en la fase posterior a la sentencia.

«Es un llamamiento a todas las fuerzas democráticas que quieren que el problema se resuelva de forma democrática», ha remarcado Puigdemont, quien ha negado que esté dando instrucciones de esta forma al actual presidente de la Generalitat, Quim Torra.

«No somos quien debemos darle instrucciones y él no las recibiría», ha expresado, para después apuntar que existen «espacios de coordinación» entre todos los actores del independentismo para «dar una respuesta lo más unificada posible».

Puigdemont también ha aprovechado para remarcar que la violencia no debe ser una «vía» para el independentismo. «La mejor respuesta es la que incomode al Estado y al Estado no le incomoda la violencia», ha dicho, para después abogar por un movimiento ciudadano pacífico y no violento. «Ese es nuestro llamamiento», ha insistido.

Niega su relación con los CDR detenidos

El expresidente de la Generalitat también ha negado cualquier relación con la facción supuestamente violenta de los Comités de Defensa de la República (CDR) a través de su hermana y ha tildado esta filtración de «construcción» para intentar que tenga éxito una nueva orden de detención y entrega.

«Creemos que esto forma parte de esa construcción para intentar conseguir lo que no han conseguido con las dos últimas euroórdenes, que es una extradición», ha afirmado. «No tengo ninguna relación, ni directa ni indirecta», ha añadido, antes de añadir que no necesita «personas interpuestas» para hablar con el presidente Torra.

Sí ha cargado el líder independentista contra las filtraciones de la Justicia española, a la que ha acusado de no ser «capaz» de impedir que un sumario secreto llegue a los medios de comunicación. «Es bastante anormal en una democracia», ha apuntado.

Además, Puigdemont ha negado que vaya a abandonar Bélgica para ir a un país que no tenga acuerdo de extradición con España para enfrentarse desde un lugar distinto a una nueva orden de detención y entrega. «Rotundamente no», ha asegurado.

«Estamos preparados para afrontarla desde Bélgica. Hace más de un año que estamos preparados», ha explicado para después garantizar que no han «perdido el tiempo» desde que la Justicia belga se pronunciara sobre la segunda euroorden, cuando ya se les avisó de que habría una tercera.