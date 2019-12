El PSOE prepara su relato para culpar a PP y Cs de su pacto con ERC Los socialistas no hacen ninguna oferta a su derecha para negociar la investidura y se mantienen fieles a su pacto con Podemos

El PSOE no perseguía votos en sus reuniones ayer con PP y Ciudadanos. Sabían perfectamente de antemano cuál era la situación. Las reuniones mantenidas ayer por Pedro Sánchez con Pablo Casado e Inés Arrimadas constituyeron una estrategia demasiado evidente por parte de los socialistas para socializar el desgaste por el bloqueo político y por las negociaciones abiertas con ERC.

Lastra se reúne hoy en el Congreso de los Diputados con Más País, ERC, Bildu, JpC y la CUP. Unas reuniones en paralelo a las llamadas de Sánchez a los presidentes autonómicos que arrancan con Iñigo Urkullu y que a las 9.15 tendrán el momento clave con la llamada a Torra.

En los encuentros de ayer el líder del PSOE dejó claro que lo único que espera de ambos es que faciliten su investidura, sin romper el acuerdo con Podemos y sin contrapartida alguna. Al término de las reuniones compareció la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, y justificó el mutismo en relación con las conversaciones de ERC en que están «trabajando para que esta negociación termine bien».

La negociadora jefa de los socialistas dejó clara que esa es la vía para lograr la investidura. Con esa voluntad tan clara y sin ánimo alguno de negociar con PP y Cs los encuentros de ayer sirven al PSOE para construir un relato que obvia su decisión de un pacto con ERC, traspasando esa responsabilidad a la oposición. Lo ejemplificó a la perfección ya por la tarde la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que insistió en la urgencia de lograr la investidura: «Los únicos que no ven esto son las derechas, que nunca les ha importado su país, lo han arrastrado a dos elecciones y ya ven que siguen exactamente igual».

El PSOE negocia con Unidas Podemos, con ERC y desarrollará compromisos presupuestarios para garantizar otros apoyos (PRC, PNV o Compromís). Pero de PP y Ciudadanos solo quiere de entrada sus votos. La vicesecretaria general del PSOE reclamó a Casado «que asuma su responsabilidad como segundo partido de España» y que «facilite con su abstención» la investidura para que no haya dependencia de ERC. «Si la situación es tan dramática como dicen, no se entiende que no le pongan remedio», dijo Lastra.

A la portavoz de Cs le reclamó el apoyo de sus diez diputados y la retó a decir «cuál de los diez puntos del preacuerdo» firmado entre Sánchez e Iglesias no comparte. Obviando que la dimensión del acuerdo y el detalle de las políticas que se aplicarán deja ese folio, en el que ambos líderes basaron su abrazo, en un documento de dudosa solidez.

La vicesecretaria general del PSOE no quiso tampoco comprometerse con fechas para abordar la investidura: «No me voy a poner límites temporales», dijo. No quiso descartar la posibilidad de una investidura a finales de año. Ni tampoco dio ninguna pista respecto a que pudiera producirse. Los socialistas siguen reivindicando que tienen un acuerdo firmado con Podemos, y que no piensan romperlo. Algo que sería el primer paso para explorar otros planteamientos. La propuesta de Arrimadas se ve un absurdo ya que precisa también del PP.