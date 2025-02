El PSOE buscará un pacto con Podemos para extender la prohibición de los desahucios Ábalos remarca que comparte «muy poquito» con Bildu pero que el Gobierno no va a expulsar a nadie del acuerdo Presupuestario

El PSOE quiere poner fin a la disputa en el seno de la coalición con Unidas Podemos a cuenta de la extensión de la prohibición de los desahucios. La parte socialista se enteró por la prensa de una enmienda a los Presupuestos del grupo parlamentario de sus socios junto a ERC y EH Bildu para prohibir los desahucios. Los socialistas se comprometen a negociar una extensión con Podemos en el seno del Ejecutivo.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos , en una rueda de prensa en Ferraz en su condición de secretario de Organización del PSOE, ha defendido que «dentro del Gobierno», y no en esa vía parlamentaria, «hay margen para llegar a acuerdos». El ministro socialista no ha querido comprometer la fórmula concreta, pero sí ha reconocido que esta semana habrá una reunión de los equipos técnicos para trabajar en una prórroga.

Actualmente los desahucios están prohibidos hasta el 31 de enero. Aunque desde Unidas Podemos denuncian que se están produciendo casos en personas y familias que ya presentaban situación de vulnerabilidad antes de la emergencia sanitaria y la crisis económica. Esta cuestión es un punto central para Podemos , que ha hecho de la limitación de las cuestiones de vivienda, sobre las que no tiene competencias, un constante caballo de batalla dentro del Gobierno.

Sin querer entrar en más detalles, Ábalos sí ha concedido que «dado la extensión del estado de alarma lo conveniente sería extenderlo» más allá del 31 de enero. Y también ampliar los potenciales beneficiarios de esta cobertura legal. «Lo que tendríamos que ver es otras personas en situación de vulnerabilidad . Ver cómo podemos acogerlas». Y en este sentido ha asegurado que «no nos importaría revisar la extensión a situaciones anteriores al propio Covid ». También ha pedido a las Comunidades Autónomas que trabajen en dar alternativas habitacionales a aquellas personas que no pueden hacer frente a su arrendamiento.

Bildu, un grupo más

El número tres del PSOE ha vuelto a insistir en que no ha existido un acuerdo con Bildu y ha enmarcado su decisión de apoyar los Presupuestos en la negociación puramente presupuestaria. «En el debate de enmiendas es donde encontrarán razones», ha dicho Ábalos. El ministro socialista ha dicho que el Gobierno «no va a expulsar a nadie» del acuerdo presupuestario y que si alguien decide apartarse será «por egoísmo partidario».

En este sentido ha criticado a Pablo Casado por «conspirar dentro y fuera de España» para que no llegasen los fondos europeos a nuestro país. «La alternativa no puede residir en un partido instalado en el catastrofism o, un partido que no acepta los resultados electorales», ha dicho Ábalos.

A vueltas con Bildu, el secretario de Organización ha dicho que la relación se concentra en el ámbito del Congreso de los Diputados y que, a nivel parlamentario, la relación «se lleva como con los demás grupos» porque «es un grupo parlamentario más» y lo que llama la atención es que tenga «una actitud distinta».

Tras la desafección que este acercamiento con Bildu provocó en algunas capas del partido, Ábalos ha querido manifestar que la formación de Arnaldo Otegui representa «un proyecto que no compartimos, una trayectoria y una historia que no compartimos». «Nuestros proyectos no tienen mucho en común, tienen muy poquito », ha dicho Ábalos. Que sin embargo ha considerado que al menos se ha comportado como «un grupo que sí entiende la situación» y que «no veo que esto sea muy negativo».