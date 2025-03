Los proetarras guardan silencio sobre las ‘visitadoras’ de ETA

Bildu, heredera de Batasuna, mantuvo el lunes un significativo silencio ante la información publicada por ABC en el sentido de que el entorno proetarra, muy en particular Gestoras pro Amnistía , reclutó durante muchos años mujeres como visitadoras sexuales de terroristas encarcelados.

Consultada ... por este periódico para conocer su valoración sobre estos hechos, la formación abertzale decidió no hacer comentario alguno . Eso sí, el lunes los proetarras sí publicaron en sus redes sociales muchos mensajes reivindicativos sobre la ‘lucha’ de las mujeres. Basta un ejemplo: «El feminismo es la principal revolución de hoy y de mañana . Sin la lucha de las mujeres no puede haber un cambio radical en el sistema patriarcal o la justicia social. ¡Arriba la lucha feminista!». Pero ni una palabra de su utilización para ‘aliviar’ a terroristas encarcelados.

El silencio de Bildu fue llamativo, pero no lo fue menos el de los partidos que forman un gobierno de coalición que presume de hacer bandera del feminismo. Ni el PSOE, ni sus socios de Podemos, que llegan a acuerdos frecuentes en el Parlamento con los proetarras, hicieron el menor comentario al respecto a pesar de que no le faltaron oportunidades para ello, ya que el lunes se celebraba el día de la mujer y hubo multitud de actos reivindicativos en los que participaron distintos miembros del Ejecutivo, incluido su presidente. El PNV, igualmente cuestionado por ABC, tampoco consideró oportuno posicionarse sobre este asunto a pesar de haber hecho público un comunicado con motivo del 8-M en el que se lee, entre otras cosas, que «persisten aún desigualdades y discriminaciones hacia las mujeres por el hecho de serlo» . No especifica la formación nacionalista si su utilización para las prácticas descritas entra en esa categoría.

«Asesinos y proxenetas»

Quien sí reaccionó con contundencia fue el Partido Popular, primero el del País Vasco y luego el nacional y el navarro . El líder de los populares vascos aprovechó por la mañana un acto con mujeres para afirmar, a la vista de la información publicada por este periódico, que «ETA y sus acólitos » son una banda de «asesinos y proxenetas, de metralletas y proxenetas». «A ver qué tienen que decir esos colectivos tan feministas, tan abertzales», se preguntó, para insistir a continuación: «A ver qué tiene que decir la portavoz en el Congreso, en el Parlamento vasco, en el Ayuntamiento de Bilbao o en las Juntas Generales, en consistorios pequeños... ¿Tienen algo que decir?». Por su parte, la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Belén Vázquez Blanco , mostró su perplejidad por la información de ABC y calificó de nauseabundos y terroríficos los hechos que se desvelan. «Es una muestra más del comportamiento inmoral de ETA, capaz de todo». «Estos personajes son gentuza que carece de toda moralidad», aseguró. «Estamos ante los sinvergüenzas más grandes.

Después de matar y secuestrar, les buscaban beneficios sexuales, humillando a mujeres para satisfacer los deseos de los asesinos. Es lo más nauseabundo que he escuchado», insistió.La portavoz del PP instó a la ministra de Igualdad, Irene Montero , a que se pronuncie cuanto antes sobre estos hechos y sobre los pactos del Gobierno con Bildu. «¿Esto no es una humillación a las mujeres? Que conteste. Es la degradación más grande hacia la mujer».

«Lastra negoció con ellos»

Vázquez Blanco extiende sus críticas a la izquierda en general, por lanzar «soflamas de feminismo, cuando tendría que estar exigiendo explicaciones a Bildu», su socio preferente en el Congreso. De hecho, recordó que la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se ha sentado con diputados de Bildu para negociar con ellos: «¿No les va a pedir explicaciones?» . «Si este Gobierno no dice nada, es que son gentuza también. Que empiecen por condenar estos hechos», insiste.Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra, abundó en la idea: «Batasuna y sus herederos de Bildu son el colmo de la hipocresía. Se presentan como defensores de los derechos de un pueblo y son el partido más radical, indigno y despreciable del continente europeo. Con todo, lo realmente lamentable no es eso, sino que el Gobierno de Pedro Sánchez les baile el agua, les pase la mano por el lomo y les haya integrado en la dirección del Estado». Por su parte, fuentes de Ciudadanos aseguraron a ABC que «la izquierda abertzale ha llevado la hipocresía a cotas inimaginables.

Cualquier tema que tocan lo acaban contaminando con su falsa moral. La utilización de mujeres exclusivamente para los fines que detalla este reportaje es francamente reprobable. Además, nos parece una muestra más de las nefastas consecuencias del terrorismo y, sobre todo, de su justificación por parte de actores de la sociedad, como lamentablemente ocurrió durante años en el País Vasco, pues la radicalización de una parte de la sociedad llevó a que prácticas como ésta, o las conocidas recolecciones para la causa etarra, se normalizaran, aunque pudieran constituir una degradación moral para las mujeres o para quien fuera. Para la izquierda abertzale, las personas han sido siempre un simple medio al servicio de la ideología separatista y violenta». ABC también pidió a Vox una valoración sobre el ‘comando visitadoras’. La formación de Santiago Abascal declinó hacer cualquier comentario.