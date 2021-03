Los presos del 1-O, de vuelta a Lledoners por el volantazo de un juez sustituto García Esteban ha roto la dinámica que se antojaba que podría repetirse en el segundo intento de la Generalitat de dejar a los presos 'semilibres'

ABC Actualizado: 10/03/2021 09:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los autos de ayer del juez sustituto suponen una enmienda a la totalidad de los argumentos con los que la magistrada titular había avalado en julio los terceros grados de los siete líderes secesionistas de Lledoners. Un volantazo en toda regla de David García Esteban contra el criterio que había mantenido el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña bajo la batuta de su titular, María Jesús Arnau. García Esteban ha roto la dinámica que se antojaba que podría repetirse en el segundo intento de la Generalitat de dejar a los presos ‘semilibres’.

Aunque decidió suspender los terceros grados y devolverlos a prisión en tanto en cuanto el Supremo no emitía una resolución definitiva, la juez Arnau vio en julio con buenos ojos esas ‘semilibertades’. Le parecía que el tiempo que habían pasado entre rejas era ya «relevante»; que había habido una «asunción expresa de los hechos probados» de la sentencia por parte de los presos, y que en prisión habían cursado tratamientos y actividades con «resultados muy positivos». Tres argumentos que, en diciembre, el Tribunal Supremo echó por tierra. Ahora, el juez de vigilancia hace suyo el criterio del Supremo para frenar el segundo intento de la Generalitat de dejar ‘semilibres’ a los líderes del desafío secesionista.

Punto por punto, David García Esteban, que había desarrollado buena parte de su carrera en juzgados de menores desde que comenzó a ejercer en 2004, ha corregido a la titular del juzgado. Para él, no es «relevante» que haya transcurrido una cuarta parte de la condena; al contrario, considera «prematuro» dejarles ya en ‘semilibertad’. También ve insuficiente para el tercer grado esa «asunción expresa» de los hechos, pues «no tienen conciencia de que con dichas acciones hayan cometido un delito». Y, por último, en cuanto los cursos seguidos en prisión, el sustituto no cree, a diferencia de la titular, que hayan sido «muy positivos». Junqueras, por ejemplo, participó en unos sobre diálogos socráticos y de dinamización cultural que «no han tenido el resultado satisfactorio necesario». Cuando ejercía de juez de menores, García Esteban dijo en una entrevista que no debe darse a los jóvenes todo lo que piden. Parece que los presos del ‘procés’ necesitarán también más tiempo y esfuerzo para lograr el tercer grado que la Generalitat les había regalado.