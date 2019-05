Los presos del «procés» recogen sus actas de diputados en el Congreso ERC y JxCat reciben con aplausos en la Cámara Baja y en el Senado a los parlamantearios electos procesados por el 1-O El Congreso de los Diputados ha activado un amplio dispositivo de seguridad y se han reforzado los agentes en servicio

Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya, han llegado al Congreso de los Diputados para entregar sus credenciales como parlamentarios electos de esta legislatura entrante a un par de minutos de cumplirse las 10 horas de este lunes. Por su parte, el senador electo de ERC, Raül Romeva, también ha tramitado en el Senado sus gestiones.

Nada más llegar han sido escoltados por agentes de paisano, que los han acompañado hasta las salas en las que tienen que rellenar sus formularios de acreditación. Los presos catalanes salieron de la prisión de Soto del Real a las 9.10 horas. A las 10.04 horas ya se abrián las puertas del ascensor del Congreso para verles las caras. Los trámites tenían que hacerse con la mayor brevedad posible y aunque solo tenían media hora para poner en regla sus papeles se han dilatado casi 60 minutos.

Tras entrar en el perímetro en un furgón policial, los diputados catalanes han accedido por el parking público de las Cortes consiguiendo burlar a las cámaras de televisión y periodistas que aguardaban su llegada en la puerta del patio del Congreso de la calle Zorilla.

Avui hem pogut sortir de la presó de Soto del Real gràcies als vostres vots per recollir les credencials que ens acrediten com a senador i diputat del Congrés. Els vostres vots ens han fet lliures. I el diumenge ens faran lliures a Europa. pic.twitter.com/VF5HQEeF5S — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) May 20, 2019

En la planta del edificio del Congreso en la que los diputados han cumplimentado los trámites, los diputados de Esquerra, con su futuro portavoz, Gabriel Rufián, al frente, han esperado la llegada de los presos y les han dedicado un fuerte aplauso. También han estado presentes la próxima portavoz de JxCat, Laura Borrás, junto a Miriam Nogueras, y el parlamentario de Bildu Jon Iñarritu.

En el Senado, Romeva ha sido recibido por un grupo de senadores de ERC liderado por la portavoz del grupo, Mirella Cortés. A su salida, Romeva ha sido despedido con aplausos por sus compañeros antes de volver a ser conducido al garaje del Senado, donde le esperaba el coche de la Guardia Civil que le traslada de nuevo a la cárcel. Mañana volverá a la Cámara Alta para la sesión constitutiva.

El Congreso no les ha entregado ni el móvil ni la tableta que les correspondería ya que su condición de presos preventivos no les permite tener dispositivos móviles, según ha explicado Josep Lluís Cleries. Las carteras que simbolizan sus actas sí se las han dado, pero no se la podrán llevar. Las tendrá que guardar el grupo parlamentario al que corresponden cada uno.

Traslado desde Soto del Real - RTVE

Los parlamentarios catalanes, en prisión preventiva por el juicio del 1-O que se celebra en el Tribunal Supremo, resultaron elegidos en las elecciones generales del pasado 28 de abril. Sin embargo, de acuerdo con la Ley, una vez adquieran mañana su condición de diputados serán suspendidos en el ejercicio de sus funciones por encontrarse inmersos en el juicio oral.

Estos diputados podían haber delegado en un intermediario la entrega de sus credenciales, pero pidieron permiso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y ésta les autorizó a hacerlo personalmente. La providencia dictada por el Supremo establece que los cuatro diputados presos, tendrán condiciones similares a las que ha fijado el tribunal para este martes, día en que tendrán lugar la constitución de las Cortes Generales.

Los presos del «procés», una vez en el interior del garaje, han quedado bajo custodia de la Policía de la Cámara Baja, encargada de supervisar su estancia en la Cámara. Los policías de la Cámara les acompañan por todo el recorrido a través de sucesivas dependencias parlamentarias. Tendrán que abandonar la sede de la soberanía nacional en cuanto hagan todo el papeleo.

Los trámites que deben hacer los diputados electos para recoger sus actas incluyen la entrega de distinta documentación, la cumplimentación de hasta tres declaraciones escritas (de bienes, de actividades y de intereses económicos), e incluso posar para la fotografía de la ficha oficial del Congreso.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha llegado a la diputación permanente minutos antes de la salida de los políticos catalanes. A la pregunta de cómo ha visto a los diputados de ERC y JxCat, Garzón ha respondido: «Hay que normalizarlo». La de hoy es una jornada histórica en el Congreso. Nunca antes la Mesa de la Cámara se había enfrentado a la situación de que un diputado electo se encuentre también en prisión preventiva.