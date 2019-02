PP, Cs y Podemos pregonan el fin de la Legislatura sanchista Casado promete ganar las elecciones y buscar alianzas hacia la Moncloa

El ambiente preelectoral inundó ayer los pasillos del Congreso al concluir la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado. El abrupto rechazo a las cuentas de Pedro Sánchez en el primer trámite parlamentario provocó una reacción inmediata de los partidos mayoritarios. Y es que mientras el Gobierno se resiste a anunciar su decisión, la oposición comenzó ayer la campaña de unas elecciones sin día en el calendario.

El PP y Cs se unieron el pasado domingo para convocar la manifestación en la que decenas de miles de españoles exigieron a Sánchez que llame a las urnas ante sus cesiones al separatismo. Sin embargo, lo llamativo en la jornada de ayer es que también Podemos, socio parlamentario del Ejecutivo, apuntó la necesidad de ir a votar.

El presidente del PP, Pablo Casado, se erigió ya como ganador de esos hipotéticos comicios y garantizó que tejerá alianzas para alcanzar el gobierno y poner fin a la etapa de Sánchez en el Palacio de la Moncloa. «La agonía ya no se puede alargar más, España merece un mejor gobierno. Lo merece cuanto antes, y es urgente y necesario que acabemos con el chantaje independentista», terció nada más concluir el Pleno.

Con el conflicto independentista siempre en el aire, Casado anunció la que será su primera medida si es presidente: «Aplicar la Constitución en Cataluña». Frente a la posibilidad de una convocatoria electoral para el 28 de abril, sostuvo que lo más lógico «por razones presupuestarias» es que los comicios se celebren el 26 de mayo coincidiendo con las elecciones europeas, autonómicas y locales; algo que, no obstante, no es la opción principal de Ciudadanos, desde donde insisten en que la convocatoria debe ser «cuanto antes».

Albert Rivera celebró la derrota de Sánchez afirmando que «ha ganado España» y se posicionó del lado de Casado a la hora de reclamar elecciones, aunque bajo su punto de vista no debe esperarse ni tan siquiera a mayo. «No puede agonizar más lo que está agotado y muerto», sentenció, y avisó a Sánchez de que el varapalo que sufrió ayer le «obliga» a disolver las Cortes.

Podemos desamparó ayer a Sánchez y empezó a agitar las urnas. «No le va a quedar otro remedio al Gobierno que convocar elecciones. Esta votación es evidencia clara de los límites del PSOE y de Sánchez para gobernar en solitario», explicó la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, que consideró una «mala noticia para los españoles» que se tumbasen las cuentas.

Montero aseguró en los pasillos del Congreso que están «preparados para ganar» los comicios, pero no quiso valorar cuál será la fecha electoral: «Serán cuando mejor le venga a él (Sánchez) y al PSOE». Podemos quiere comicios porque, según fuentes parlamentarias, no apoyarán un Gobierno de decretos haciéndole «la campaña» al gabinete socialista. Quieren que se forme un Gobierno «sólido» que no «ceda» a presiones de la derecha.