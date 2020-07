El PP, a vueltas con la moderación: Feijóo, Casado y Álvarez de Toledo entran en el debate El líder de los populares defiende el ensanchamiento del partido desde el centro y abarcar a los votantes socialistas descontentos con Sánchez

El Partido Popular sigue dando vueltas en torno a la moderación. Toda ocasión parece buena para que sus dirigentes regresen a un debate del que Génova no consigue desprenderse. Ayer, en el Comité Ejecutivo Nacional, se vieron al menos tres formas de entender lo que es y debe ser el PP. El primero en abrir fuego fue Alberto Núñez Feijóo, quien reclamó un partido «centrado y templado» para recuperar la mayoría que tuvo hace años. Pablo Casado introdujo una precisión y advirtió de que el PP «siempre» ha estado en la moderación. No podía faltar en el debate Cayetana Álvarez de Toledo, quien sostuvo que el desafío de los populares está en el fondo, y no en guardar