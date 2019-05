El PP ignora a Vox en la campaña y se centra en competir con Cs Génova quita importancia a las críticas internas: «Son cuchillos de plástico»

La Región de Murcia es uno de los feudos que el PP ve en peligro por la fractura del centro-derecha, y en concreto por el alto apoyo que ha recibido Vox en esta Comunidad, uno de los más altos de toda España en las pasadas elecciones generales. El 28 de abril, el PSOE ganó en esta región por esa división y Vox alcanzó un 18,64 por ciento de votos, 8,4 puntos más que en la media nacional, e incluso ganó en Torre-Pacheco con un 24,91 por ciento. Pablo Casado viajó ayer a Águilas, fortín socialista en estos últimos años, para arropar al candidato autonómico, el presidente López Miras, y advertir de las consecuencias de esa fragmentación de voto en una región que si la pierde el PP sería un golpe moral y simbólico para todo el partido.

En estos primeros días de campaña, los populares están ignorando por completo a Vox en sus mítines, pese a ser el destino de muchos de sus exvotantes. El PP se ha propuesto no entrar al trapo de Vox y no competir con él en estas elecciones. Tanto Casado como su secretario general, Teodoro García Egea, no citaron al partido de Abascal en su mitin de ayer en Águilas, ante unas 350 personas. No quieren entrar en ese terreno y sencillamente confían en que muchos votantes regresen a la «casa común» antes o después. Su batalla está en el centro.

Los esfuerzos del PP se centran en Ciudadanos. Casado está dispuesto a no pasar ni una a Albert Rivera, al que entre otras muchas cosas acusa de «plagiar» el programa del PP, sus principales propuestas y hasta el lema que utilizó en las generales. Los populares quieren clavar su bandera en el centro político, recuperar el terreno que les quitó Ciudadanos en las últimas elecciones, y han pasado al ataque contra Rivera y los suyos sin contemplaciones.

En el Auditorio de Águilas, Casado acusó al líder de Ciudadanos de «tomar el pelo a los españoles» por la falta de claridad que, a su juicio, está teniendo con la política de pactos que tendrá después de las elecciones del 26 de mayo. El presidente del PP piensa que Rivera llegará a acuerdos con el PSOE en aquellas comunidades y ayuntamientos donde los candidatos «no sean muy de Sánchez», y con el PP «donde les dé la gana». «¿Y el elector qué tiene que hacer al ir a votar, ir con un mapa?», se preguntó. “Es una tomadura de pelo a todos los españoles”.

El presidente del PP ha cambiado el chip en los últimos días sobre su papel en el nuevo escenario político nacional. Mientras Rivera intenta apropiarse del liderazgo del centro-derecha, Casado se hace fuerte y responde: «Que otros peleen por ser líder de la oposición, yo me peleo por ser presidente del Gobierno».

Los populares creen que no tendrán problema en mantener la Alcaldía de Murcia. Pero hay otros feudos tradicionales donde se la juegan en las elecciones del 26 de mayo, y que servirán para medir el resultado del PP en esa cita con las urnas. Además de la Región de Murcia, los populares citan sobre todo Madrid, la recuperación de la ciudad de Valencia y Castilla y León. La victoria o la derrota dependerá, en buena medida, de la vuelta de votantes de Vox y de la capacidad de movilización.

«No hay alternativa»

En Génova no temen, sin embargo, que el ambiente dentro del PP vaya a enrarecerse mucho más después del 26 de mayo si el resultado es negativo. Fuentes del partido explican que ese triunfo o derrota no podrá medirse en la misma noche electoral, pues luego tendrán que llegar los pactos, de forma casi obligatoria. Por lo que la «tregua» interna en el partido se alargará semanas. Las fuentes consultadas piensan que en todo caso no habrá una crisis profunda, porque el proyecto de Casado acaba de empezar y tiene un mandato de cuatro años. «Eso no va a cambiar y además no hay alternativa dentro del partido». Sobre las críticas internas que han recibido hasta ahora, y que podrían endurecerse en el futuro si no se remonta, las mismas fuentes son muy gráficas a la hora de quitarles importancia: «Son cuchillos de plástico».